Baterije električnih auta traju dulje nego što se mislilo

Novo istraživanje pokazuje da EV baterije nakon 150 tisuća kilometara zadržavaju oko 90 posto kapaciteta, a u Hrvatsku stižu i novi poticaji

Strah da će baterija električnog automobila nakon nekoliko godina izgubiti velik dio kapaciteta možda je pretjeran. Novo istraživanje pokazuje da baterije većine testiranih električnih vozila i nakon 150 tisuća kilometara zadržavaju oko 90 posto izvornog kapaciteta. Ipak, način korištenja automobila može napraviti veliku razliku, prenosi Financial Times.

Baterije električnih vozila traju dulje nego što su se vozači ranije bojali, pokazalo je istraživanje austrijske tvrtke Aviloo, koja analizira stanje baterija.

Za 20 popularnih modela električnih vozila medijan zdravstvenog stanja baterije (SoH) nakon 150 tisuća kilometara iznosio je između 87 i 94 posto. Nakon 50 tisuća kilometara bio je između 91 i 97 posto, a nakon 100 tisuća kilometara između 88 i 95 posto.

Istraživanje se temelji na više od 500 tisuća testiranja provedenih između 2022. i 2026. godine, a među testiranim modelima bili su Tesla Model Y i Volkswagen ID.4. Kineski modeli nisu uključeni zbog nedostatka podataka.

Nije svaka baterija ista

Aviloo je utvrdio da se stanje baterije može značajno razlikovati čak i kod automobila istog modela i s jednakom kilometražom. Na degradaciju utječu klima, veličina baterije i navike vozača.

Kod Nissanova Leafa ZE1 razlika u SoH-u nakon 150 tisuća kilometara iznosila je čak 13,5 postotnih bodova, što odgovara razlici od oko 29 kilometara stvarnog dosega po punjenju. Kod Tesle Model Y razlika je mogla iznositi do 11 postotnih bodova, a kod Hyundaija Ioniq 5 više od 12. Važan čimbenik je i temperatura. Baterije u toplijim klimama brže degradiraju, a štetno je i dugotrajno parkiranje s visokom razinom napunjenosti.

Marcus Berger, izvršni direktor Avilooa, preporučuje da se automobil pri parkiranju, kada je moguće, ostavi s baterijom napunjenom između 30 i 70 posto, umjesto na 80, 90 ili 100 posto. Upravo zato bi kod kupnje rabljenog električnog automobila stanje baterije moglo biti važnije od same kilometraže. U Velikoj Britaniji već se traže obvezni certifikati koji bi kupcima pokazali stvarni SoH baterije.

U Hrvatskoj stižu novi poticaji

Hrvatske kupce električnih automobila ove bi jeseni mogli privući i novi državni poticaji. Natječaj za građane trebao bi biti objavljen u listopadu 2026. godine, a za program je predviđeno oko 58 milijuna eura. Nakon izdvajanja 38 milijuna eura za obnovljive izvore energije, za subvencije vozila trebalo bi ostati oko 20 milijuna eura, prenosi Automobiliona.

Točan iznos poticaja još nije poznat. U prethodnim natječajima maksimalni poticaj za električni automobil iznosio je 9000 eura, no nije potvrđeno hoće li isti iznos vrijediti i ove godine.

Novost je da se plug-in hibridi više neće subvencionirati, dok bi se, prema najavama, trebalo omogućiti i sufinanciranje kupnje i ugradnje kućnih punionica. Poticaji će obuhvatiti nova električna vozila kategorija L1–L7 te osobne automobile kategorije M1 na električni pogon ili vodik.