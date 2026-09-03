Za upravljanje Jakuševcem stigla jedna ponuda od 49 milijuna eura

Uz HIS kao nositelja, u zajednici ponuditelja su i EKO-FLOR PLUS iz Oroslavja, C.I.A.K. iz Zagreba te zagrebačka Tigra

Grad Zagreb zaprimio je danas samo jednu ponudu za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec, a dostavila ju je zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom HIS iz Donje Višnjice, s cijenom od 48,97 milijuna eura bez PDV-a.

Otvaranje ponuda za posao procijenjen na 50 milijuna eura održano je u četvrtak ujutro u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu, pokazuje zapisnik s otvaranja objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Uz HIS kao nositelja, u zajednici ponuditelja su i EKO-FLOR PLUS iz Oroslavja, C.I.A.K. iz Zagreba te zagrebačka Tigra.

S uključenim PDV-om ponuđena cijena iznosi 61,22 milijuna eura. Riječ je o otvorenom postupku javne nabave koji se provodi kao okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 48 mjeseci, a korisnik nabave je Zagrebački holding.

Uz ponudu su dostavljene tri bankarske garancije za ozbiljnost ponude u ukupnom iznosu od milijun eura, koje su izdale Privredna banka Zagreb, Kent banka i Zagrebačka banka.

Poziv na nadmetanje objavljen je krajem srpnja, a dokumentacija je tijekom kolovoza dvaput mijenjana, među ostalim objavom izmijenjenog troškovnika. Rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi deset dana.