Maersk drastično podiže troškove prijevoza za Hrvatsku

Novi cjenik povećava naknade za kamionski transport i terminale u Rijeci i Pločama istodobno smanjujući predvidljivost troškova

Rast napetosti i geostrateški rizici na Bliskom istoku izravno su se prelili na kopnene logističke rute hrvatskoga gospodarstva. Danski brodarski i logistički div A.P. Moller – Maersk službeno je obavijestio klijente o novom, znatno skupljem cjeniku za Hrvatsku koji će itekako utjecati na troškove za hrvatske uvoznike i izvoznike.

Povećanje naknada

Prema službenoj tarifi najavljenoj 1. rujna, Maersk od sljedećeg tjedna, preciznije od 7. rujna podiže intermodalnu naknadu za gorivo (Intermodal Fuel Fee – EFS/IFS) na kamionski dio prijevoza na sedam posto.

Riječ je o skoku s dosadašnjih četiri posto, koliko je naknada iznosila u lipnju, što u praksi predstavlja snažan rast transportnih izdataka na domaćim cestovnim pravcima.

Dodatno, kompanija napušta dosadašnji model mjesečnog pregleda troškova i prelazi na dvotjedno redefiniranje cijena, što bi u konačnici moglo značajno smanjiti predvidljivost troškova za hrvatske uvoznike i izvoznike.

Hormuški tjesnac kao opravdanje

U službenom priopćenju Maersk kao ključni uzrok navodi 'neviđeno troškovno okruženje' uzrokovano rastom cijena energije te sigurnosnom situacijom na Bliskom istoku.

- S otprilike 20 posto globalnog goriva koje prolazi kroz Hormuški tjesnac, trenutni događaji stvorili su troškovno okruženje koje izravno utječe na kopnene i intermodalne operacije. Kako bi se osigurao kontinuitet usluge i zaštitio kapacitet dobavljača, uvodimo prilagodbe koje odražavaju više troškove prijevoza kopnom - poručuju iz danske kompanije.

Više terminalske naknade u Rijeci i Pločama

Povećanje kamionske naknade samo je prvi dio troškovnog pritiska. Maersk je paralelno objavio i korekciju lučkih i operativnih pristojbi u hrvatskim lukama.

Od 1. listopada rastu naknade za obradu kontejnera na terminalima (Terminal Handling Services - OHC/DHC) u Rijeci i Pločama.

Za standardne suhe kontejnere naknada raste sa 180 na 185 eura, dok se za opasni teret podiže sa 260 na 270 eura. Cijena za rashladne kontejnere (reefer) zasad ostaje nepromijenjena na 230 eura.

Rijeka jeftinija od Kopra

Maersk je istovremeno objavio i nove cjenike za slovensku luku Koper, koja je glavna alternativa i konkurent Rijeci za hrvatske logističare.

Od 1. listopada terminalska naknada za standardni suhi kontejner u Koperu iznosit će 210 eura, što znači da je Rijeka i nakon vlastitog poskupljenja (na 185 eura) i dalje povoljnija za 25 eura po kontejneru. Znatno je veća razlika kod hladnjača (reefer), gdje je Koper sa 295 eura skuplji za čak 65 eura od Rijeke.

S druge strane, hrvatske tvrtke koje uvoze ili izvoze opasni teret proći će lošije u domaćim lukama — naknada u Rijeci i Pločama raste na 270 eura, dok u Koperu iznosi 220 eura.

Lider je uputio upit Maersku te vodećim domaćim špediterima i uvoznicima kako bismo barem pokušali izračunati točan financijski učinak ovih promjena po pojedinačnom kontejneru na relacijama prema Zagrebu, Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Odgovore ćemo objaviti kada stignu.