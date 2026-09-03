Babogredac otišao iz Croatia Recordsa, Ante Bakić iz Uprave Rheinmetalla

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Donedavni predsjednik NO-a CROATIA RECORDSA Mario Kovač imenovan je direktorom umjesto Želimira Babogredca (73), koji je na čelu vodeće diskografske kuće bio 20 godina.

Kovač karijeru u glazbenoj industriji gradi više od 20 godina. U Croatia Recordsu zaposlio se 2006. kao marketing menadžer, a šest mjeseci poslije postao je izvršni direktor CMC televizije. Od 2013. do 2026. bio je član Nadzornog odbora Croatia Recordsa, od 2010. vodi CMC festival u Vodicama, a od 2016. i Slavonijafest CMC 200 u Slavonskom Brodu.

Kovač je diplomirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002., a 2012. stekao je titulu magistra znanosti ekonomije. Završio je i osnovnu i srednju glazbenu školu Vatroslav Lisinski.