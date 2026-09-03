U jednom danu 8.500 prijava za subvencije za solare i dizalice topline

Planiran je i novi poziv za građane koji su fotonaponske elektrane pustili u pogon između prosinca 2025. i srpnja 2026. godine

Na javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, koji je otvoren drugog rujna, dosad je zaprimljeno oko 8.500 prijava građana koji su sufinanciranje zatražili za 7.700 fotonaponskih elektrana i 1.250 dizalica topline. Dodatno,1.330 građana zatražilo je sredstva za ulaganje u baterijske sustave, odgovorili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na upit Lidera poručivši da je javni poziv, vrijedan 38 milijuna eura, još uvijek otvoren.

Podsjetimo, sufinanciranje je dostupno vlasnicima obiteljskih kuća koji u njima imaju prebivalište. Nepovratno se može dobiti i do 50 posto investicije u neki od sustava korištenja obnovljivih izvora energije ili sustava za pohranu energije. Fotonaponske elektrane se sufinanciraju s do 6.000 eura, odnosno do 600 eura po kilovatu instalirane snage, dok se za ugradnju dizalice topline može dobiti do 6.250 eura, a za baterijski sustav do 5.600 eura, odnosno do 350 eura po kilovatsatu kapaciteta.