Od ponedjeljka građani mogu upisivati 'trezorce', prinos 2,75 posto

Pravo na upis imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započinje od ponedjeljka, 7. rujna, ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura, a moći će se ulagati u tromjesečne trezorce, uz godišnji prinos od 2,75 posto, najavilo je u četvrtak Ministarstvo financija

Građani će u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica 'trezorce' moći upisivati do 14. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Idući dan, 15. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 17. rujna, datum dospijeća 17. prosinca 2026. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se 'trezorci' kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,19 eura.

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,75 posto, moći zaraditi 6,81 euro.

I kod ovog izdanja "trezoraca" postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju 2026. godine. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da sredstva iz prethodnog izdanja sjednu na račun.

- Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 14. rujna 2026. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 17. rujna 2026. – istaknuli su iz Ministarstva financija.

Pravo na upis u prvom krugu koji počinje u ponedjeljak imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj, pri čemu će, kao i ranije, jedan ulagatelj moći upisati samo jednu ponudu.

U zadnje oko tri i pol godine, ovo će biti 23. izdanje vrijednosnih papira države koje mogu kupiti građani, od toga 20. serija trezorskih zapisa.