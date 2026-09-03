Nova tužba Udruge Franak: Trideset tisuća obitelji čeka odluku Ustavnog suda

Općinski sudovi i dalje potpuno neujednačeno sude u slučajevima konvertiranih kredita dok se čeka meritorna riječ o ustavnosti

Udruga Franak sucima Ustavnog suda uputila je u četvrtak predstavku kojom traži da donesu odluku o ujednačavanju sudske prakse prilikom donošenja sudskih presuda o obeštećenjima potrošača s konvertiranim kreditima u švicarskim francima kako više ne bi bilo diskriminacije.

- Nakon odluke devetero sudaca proširenog vijeća VSRH Rev-457/2025 o pravu potrošača s konvertiranim CHF kreditima samo na zatezne kamate, nasuprot izdvojenim mišljenjima četvorice sudaca proširenog vijeća o pravu potrošača na puno obeštećenje, općinski sudovi i dalje nemaju ujednačenu sudsku praksu - ističe se u u predstavci Udruge Franak.

Drugim riječima, kažu, općinski suci u značajnom broju, 38 posto njih, i dalje pravno shvaćanje VSRH ne smatraju konačnim nego očekuju da će Ustavni sud po ustavnoj tužbi u predmetu Rev-457/2025 tu presudu ukinuti zbog njezine neustavnosti.

Osim što je po tom konkretnom predmetu ustavna tužba već stigla na Ustavni sud, prema našim saznanjima postoji više sličnih predmeta u kojima se traži utvrđenje Ustavnog suda o arbitrarnosti sudaca Vrhovnog suda te o diskriminaciji potrošača s konvertiranim CHF kreditima u odnosu na sve druge potrošače, napominju.

Pojašnjavaju kako je riječ o diskriminaciji kako u odnosu na one potrošače koji nisu konvertirali CHF kredite, ali su dobili puna obeštećenja, tako i u odnosu na potrošače s originalnim euro kreditima, koji redovno na sudovima dobivaju pravo na preplaćene kamate zbog ništetnosti odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi.

Napominju da imaju pouzdane informacije o tomu da je do 1. rujna 2026. na općinskim sudovima doneseno najmanje 158 presuda nakon objave odluke Rev-457/2025, a u tih 158 presuda dogodila se potpuno različita sudska praksa koja je unatoč tzv. ujednačavanju sudske prakse na Vrhovnom sudu i dalje apsolutno neujednačena.

Naveli su da od tih 158 presuda 60 glasi na puno obeštećenje koje obuhvaća i preplaćene anuitete i zatezne kamate koje teku sve do dana isplate, 38 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije te su dosuđeni puni troškovi u korist potrošača, 16 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da banke plaćaju dio troškova potrošača, 9 obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da banke plaćaju samo troškove vještačenja potrošačima, a 35 presuda obuhvaća samo zatezne kamate do dana konverzije, ali je suđeno da svaka strana plaća svoj trošak.

- Potrošači trpe posljedice nezakonito ugovorenih kredita s valutnom klauzulom CHF već punih 20 godina, jer su najprije od početka ugovornih odnosa trpjeli nezakoniti rast kamata, da bi od 2010. trpjeli uz nezakoniti rast kamata još dodatno i rast tečaja nezakonito ugovorene valutne klauzule CHF - upozoravaju iz Udruge.

Iznijeli su podatke da je ugovoreno 125.000 takvih kredita, od čega je oko 60.000 kredita konvertirano. No, napominju, konverzijom nisu u potpunosti sanirane posljedice ništetnosti, nego su potrošači i nakon konverzije morali plaćati glavnice koje su bile veće od glavnica kakve bi bile bez ugovorene valutne klauzule CHF te su morali i dalje otplaćivati anuitete veće od početnih iznosa anuiteta, dok iznosi konverzijskih preplata čine svega oko 10 do 20 posto ukupnih iznosa preplaćenih anuiteta do dana konverzije. Navode i da je podignuto oko 30.000 tužbi po konvertiranim kreditima.

- Vjerujemo da nema nikakvih dvojbi da 30.000 tužbi na redovnim sudovima predstavlja društveni interes najveće kategorije, stoga pozivamo Ustavni sud da donese što je prije moguće meritornu odluku o ustavnoj tužbi po presudi Rev-457/2025 te o svim drugim sličnim ustavnim tužbama po konvertiranim kreditima - zatražili su iz Udruge Franak.