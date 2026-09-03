Range Rover Electric: Nova era orginalnog luksuznog SUV-a

Range Rover zadržava svoju svestranost zahvaljujući spoju snažnog, prilagodljivog električnog pogonskog sklopa i naprednih tehnologija podvozja koje svaki Range Rover čine neusporedivim, sposobnim i poželjnim

Range Rover, originalni luksuzni SUV, sada je dostupan s električnim pogonom, najavljujući novu eru unaprijeđene profinjenosti i sposobnosti. Izrađen u Solihullu, sjedištu Range Rovera od 1970., ovaj prvi električni Range Rover označava važnu prekretnicu za brend.

Tiši, jednostavniji, odzivniji i s većim okretnim momentom od bilo kojeg Range Rovera dosad, Range Rover Electric spaja neusporediv dizajn s iznimnom profinjenošću i zadivljujućom suvremenošću. Električni pogon unaprjeđuje Range Roveru svojstvene karakteristike performansi bez napora, svevremenskog luksuza i beskompromisnih sposobnosti, uz smanjenje buke u kabini.

Besprijekorno integrirajući električni pogon u fleksibilnu arhitekturu koja je za to projektirana od samog početka, Range Rover Electric ima dva elektromotora od 260 kW s permanentnim magnetima koji razvijaju do 550 KS i 850 Nm okretnog momenta. Većina kupaca Range Rovera moći će obaviti svoja uobičajena svakodnevna putovanja bez potrebe za punjenjem zahvaljujući dosegu do 598 km (WLTP)1 i stvarnom dosegu do 535 km4.

Martin Limpert, glavni direktor Range Rovera, izjavio je: „Range Rover Electric rezultat je jednog desetljeća promišljenog projektiranja i tehnološkog razvoja te postavlja novi standard za originalni luksuzni SUV. Električni pogon savršeno je prilagođen vrhunskoj profinjenosti Range Rovera, dodatno naglašavajući osjećaj mira i privatnosti za putnike.

Istodobno, Range Rover zadržava svoju svestranost zahvaljujući spoju snažnog, prilagodljivog električnog pogonskog sklopa i naprednih tehnologija podvozja koje svaki Range Rover čine neusporedivim, sposobnim i poželjnim. Naše programe ispitivanja i razvoja proveli smo još temeljitije nego što je prvotno bilo planirano kako bismo osigurali da Range Rover Electric doista bude najsposobniji Range Rover dosad.”

Nove tehnologije omogućuju preciznu kontrolu u svim okruženjima, uključujući sustav Intelligent Driveline Dynamics (IDD) koji raspoređuje stražnji okretni moment od 100 posto do nula posto radi sprječavanja gubitka prianjanja, kao i sustav Integrated Traction Management (ITM) koji kontrolira brzinu motora svakih 50 milisekundi i upravlja proklizavanjem do 100 puta brže od ekvivalentnog vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Sustav Integrated Traction Management skladno radi s novim načinom vožnje jednom papučicom, pružajući vlasnicima iznimnu kontrolu i mogućnost da s lakoćom pokrenu vozilo pri nagibu do 33 stupnja, nagibu koji je strm poput najzahtjevnije skijaške staze, ili da svladaju uspone i spustove pri nagibu do 45 stupnjeva.

- Ključna karakteristika Range Rovera Electric njegova je sposobnost pružanja vrhunskih performansi na svakoj površini, uz udobnost i profinjenost bez napora. Neumorno smo radili da bismo očuvali te kvalitete. Od izazovnog neravnog terena sa slabim prianjanjem do kvalitetnih brzih cesta, on ostaje nevjerojatno staložen i profinjen, uz pravi osjećaj kontrole i sigurnosti. Tom osjećaju savršeno pridonose odzivnost i preciznost novih sustava upravljanja pogonskim sklopom koje omogućuje električni pogon. Vrlo smo ponosni na konačni proizvod - izjavio je Matt Becker, direktor razvoja vozila u JLR-u.

Kada je riječ o punjenju izvan kuće, upotrebom najbržih dostupnih brzih javnih DC punjača od 350 kW, Range Rover Electric može se napuniti od 10 do 80 posto za oko 22 minute ili dodati 220 km za 10 minuta (WLTP) kada se vozilo puni najvećom brzinom punjenja.

Prvi električni Range Rover pokreće litij-ionska baterija dvoslojne strukture s iskoristivim kapacitetom od 118,5 kWh koja se sastoji od 344 prizmatične ćelije i pruža iznimnu gustoću energije. Napredna arhitektura od 800 volti pruža mogućnost brzog i prilagodljivog paralelnog punjenja.

Dvostruki elektromotori od 260 kW s permanentnim magnetima razvijaju 20% veći okretni moment od drugih motora iste veličine i imaju poluvodiče od silicijeva karbida koji omogućuju izvanredne brzine preklapanja koje se mjere u mikrosekundama, postižući ravnotežu između učinkovitosti i iznimnih performansi na svim površinama.

Range Rover Electric ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,3 sekunde, a njegova snaga omogućuje ubrzanje od 80 do 120 km/h pri pretjecanju za samo 2,7 sekundi.

Uvijek povezan

Kad su udaljeni od vozila, kupci mogu ostati povezani sa svojim Range Roverom Electric putem nove aplikacije Range Rover. Uz niz korisnih funkcija nadohvat ruke, kupci mogu pokrenuti pročišćavanje zraka kabine ili uključiti grijanje upravljača, provjeriti je li vozilo zaključano, njegovu trenutačnu lokaciju te vidjeti trenutačno stanje napunjenosti i predviđeni doseg vožnje.

Aplikacija također pruža mogućnost odabira i programiranja vremena punjenja onda kada je vozilo parkirano i priključeno na utičnicu, primjerice kod kuće, da bi se za punjenje iskoristila niža tarifa.

U UK-u i Europi kupcima je dostupno više od milijun javnih punjača, dok u Sjevernoj Americi imaju pristup mreži punjača Tesla Supercharger, uz ugrađenu kompatibilnost sa standardom NACS. Kod kuće, elegantni novi opcijski kućni punjač za Range Rover osigurava da svako putovanje počne s punom baterijom.

Range Rover Electric prošao je iscrpna virtualna i fizička testiranja i razvoj diljem svijeta da bi se osiguralo uobičajeno iskustvo Range Rovera. Ispitan na temperaturama od –40 °C u švedskom Arjeplogu, na pustinjskoj vrućini u Dubaiju i u vlastitom pogonu JLR-a u dvorcu Eastnor u Ujedinjenom Kraljevstvu, Range Rover Electric prešao je više od 1,5 milijuna kilometara te više od 250 tisuća sati ispitivanja u virtualnom i stvarnom svijetu.

Nove tehnologije krajnje povećavaju njegov električni potencijal, uključujući inovativne funkcije predviđanja dosega i napredni sustav upravljanja toplinom ThermAssistTM koji optimizira doseg vožnje, brzinu punjenja, trajnost baterije i performanse pri ekstremnim temperaturama, dodajući do 40 kilometara dosega i smanjujući upotrebu energije za grijanje za 40%. Za Range Rover Electric podneseno je više od 300 patentnih prijava, što je najviše za bilo koje vozilo u povijesti brenda.

U svrhu krajnjeg povećanja sigurnosti i kvalitete baterije, JLR-ov novi laboratorij za ispitivanje baterija podvrgava baterije pod naponom ekstremnim ispitivanjima vibracija i udaraca u više osi pri temperaturama od –40 °C do 90 °C. U kombinaciji s kućištem od aluminija visoke čvrstoće to znači da je Range Rover Electric konstruiran da izdrži snažne udarce i trzaje, dok napredne sigurnosne značajke nadmašuju industrijske standarde.

Radi lakšeg servisiranja i održavanja, svaki Range Rover Electric dolazi sa sustavom Digital Twin za bateriju koji pruža preko 900 dijagnostičkih podataka, a zajedno s JLR-ovim vodećim Sustavom bežične nadogradnje softvera6 omogućuje Range Roveru proaktivno održavanje vozila kupaca. Napredni pogon Range Rovera Electric dolazi s jamstvom od osam godina ili 160.000 km.

Pogon u Solihullu

Da bi podržao proizvodnju Range Rovera Electric, JLR je transformirao svoj proizvodni pogon u Solihullu, objedinivši napredne proizvodne procese, digitalnu tehnologiju i velika ulaganja u vještine elektrifikacije. Kao dio ove transformacije, 9.000 zaposlenika u proizvodnji u Solihullu dosad je dodatno osposobljeno za rad u elektrifikaciji, dok je još 1.500 kolega prošlo obuku na lokacijama JLR-a na širem području West Midlandsa.

- Proizvodnjom Range Rovera Electric u Solihullu spaja se više od pet desetljeća stručnosti u proizvodnji Range Rovera s najnovijom tehnologijom elektrifikacije i naprednih proizvodnih procesa. Range Rover stvara značajnu vrijednost diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe. Proizvodnja Range Rovera u Solihullu podržava poslovanje tisuća tvrtki, pri čemu se više od dvije trećine ukupne potrošnje na dobavljače odnosi na dobavljače iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europe - kaže Nigel Blenkinsop, glavni operativni direktor JLR-a.

Šira proizvodna mreža JLR-a, uključujući njegov Centar za proizvodnju električnih pogona u Wolverhamptonu8, podržat će proizvodnju Range Rovera Electric. Uz motore s unutarnjim izgaranjem, na toj se lokaciji sada proizvode baterijski sklopovi i električne pogonske jedinice, čime je postala najveći proizvodni pogon za motore s unutarnjim izgaranjem i električne pogonske sklopove u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prva faza obnove obuhvaća 40.000 m2, a zahtijevala je više od dva milijuna sati planiranja, projektiranja, gradnje i puštanja u pogon tijekom četiri godine. Ovom transformacijom dodano je 13 proizvodnih linija za baterije i električne pogonske jedinice, koje opslužuju devet kilometara transportnih traka i 182 kilometra strujnih i podatkovnih kabela, što je više od duljine rijeke Temze.

Napredne kamere za skeniranje uz podršku umjetne inteligencije dio su procesa kontrole kvalitete tijekom proizvodnje električnih pogonskih jedinica, čime se osigurava da ključne komponente savršeno pristaju i da zadovoljavaju stroge standarde profinjenosti Range Rovera Electric. Uz to, ispituju se performanse svake baterijske ćelije prije umetanja u baterijski sklop, čiji se integritet sklopa i performanse ponovno ispituju prije ugradnje u Range Rover Electric u Solihullu.

Počinje primanje narudžbi

Ovlašteni prodavači Range Rovera na sličan su način dodatno osposobljeni za ovu novu eru i spremni su voditi kupce kroz sljedeće korake njihova putovanja s Range Roverom Electric. U odabranim zemljama sada počinje primanje narudžbi za Range Rover Electric s dizajnom karoserije s kratkim ili dugim međuosovinskim razmakom9 za specifikacije SE, HSE i Autobiography, kao i SV, SV Ultra i SV Black3. Također je dostupno probrano Prvo izdanje u Belgravia zelenoj, Santorini crnoj ili Varesine plavoj s tek predstavljenom unutrašnjošću od materijala Light Cloud UltrafabricsTM PU i KvadratTM.

Za klijente koji žele stvoriti uistinu personalizirani Range Rover Electric, usluga po narudžbi Range Rover Bespoke nudi prošireni izbor gotovo neograničenih boja i završnih slojeva, vrhunske materijale, prilagođene kombinacije boja i detalje personalizacije, uključujući jedinstvene prošive.