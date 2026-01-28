Država - najveći podstanar u zemlji: Milijuni odlaze na zakup

Od HZZ-a do ministarstava, država plaća visoke zakupnine, iako je najveći vlasnik nekretnina od kojih mnoge godinama propadaju

Stotine tisuća četvornih metara ureda, skladišta, dvorišta, podruma pa do parkirnih mjesta, Republika Hrvatska svake godine uzima u zakup za potrebe svojih ministarstava, zavoda i agencija. O koliko je desetaka milijuna eura godišnjeg zakupa riječ, vjerojatno točno zna samo država, bez premca najveći podstanar u zemlji.

Iako je istodobno vlasnica niza nekretnina koje nisu stavljene u funkciju, država je pritom prisiljena iskusiti gorčinu potrage za idealnom nekretninom. Kao što je uostalom prolazi i većina građana Zagreba, Splita i niza drugih gradova.