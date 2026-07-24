RIT Croatia razvija digitalni alat za dostupnije javne usluge na Jadranu

Projekt DIGIT2COAST razvija digitalni alat koji gradovima i regijama omogućuje jednostavnije upravljanje podacima o zdravstvenim, socijalnim i mobilnim uslugama

Mogu li turisti u Dubrovniku, Rijeci ili Anconi do istih informacija o javnim uslugama doći jednako jednostavno? Projekt DIGIT2COAST razvija otvoreni digitalni alat koji gradovima i regijama omogućuje jednostavnije upravljanje podacima o zdravstvenim, socijalnim i mobilnim uslugama.

Jadranska obala godišnje prima desetke milijuna posjetitelja. Samo tijekom 2025. Hrvatska je ostvarila više od 21,8 milijuna turističkih dolazaka i 110,1 milijun noćenja, od čega je 104,6 milijuna noćenja ostvareno na Jadranu. U takvom okruženju dostupnost točnih i ažurnih informacija o zdravstvenim, socijalnim i mobilnim uslugama postaje važan element kvalitete turističke destinacije.

Upravo se tim izazovima bavi projekt DIGIT2COAST, usmjeren na jačanje digitalne suradnje između Hrvatske i Italije te razvoj rješenja koja će javnim tijelima pomoći bolje upravljati podacima o dostupnim uslugama. Cilj nije razviti još jednu aplikaciju za turiste, nego praktičan alat koji gradovima, općinama, turističkim zajednicama i drugim institucijama omogućuje da informacije o javnim uslugama prikupljaju, održavaju i prikazuju na jednostavniji i usporediv način.DIGIT2COAST se provodi pod vodstvom veleučilišta RIT Croatia, uz talijanskog partnera ECIPA Abruzzo. Financira se iz programa Interreg VI-A Italija-Hrvatska s ukupnim proračunom od 260.789 eura, a provedba traje od 2026. do 2027. godine.

Care & Go Toolkit: digitalni alat za jednostavniji pristup zdravstvenim i mobilnim uslugama

Zamislite turista iz Italije, primjerice stariju osobu smanjene pokretljivosti, koja prvi put ljetuje u Dubrovniku i treba pronaći najbližu pristupačnu ljekarnu, hitnu službu, zdravstvenu ustanovu ili informaciju o javnom prijevozu. Za takve situacije projekt DIGIT2COAST razvija Care & Go Toolkit, digitalni alat koji gradovima, općinama i turističkim zajednicama omogućuje da na svojim mrežnim stranicama ponude jedinstvenu, interaktivnu kartu s informacijama o javnim uslugama. Umjesto pretraživanja raspršenih informacija na različitim mrežnim stranicama ili lokalnim oglasnim pločama, korisnik bi na stranici grada ili turističke zajednice mogao pronaći podatke o lokaciji usluge, radnom vremenu, pristupačnosti, jezicima komunikacije, sezonskoj dostupnosti i mogućnostima dolaska javnim prijevozom. Isto bi rješenje koristilo i hrvatskim posjetiteljima u Anconi ili Pescari, jer bi podaci s obje strane Jadrana bili strukturirani na usporediv način.

- Glavni cilj projekta DIGIT2COAST je jačanje digitalne uprave između Hrvatske i Italije kako bi se poboljšao pristup javnim uslugama za građane i turiste - objašnjava dr. sc. Martin Žagar, voditelj projekta i profesor stručnog studija na RIT Croatia. 'Poboljšanje prekogranične suradnje postižemo zajedničkim razvojem i testiranjem konkretnih rješenja, usmjerenih na uklanjanje administrativnih barijera u podacima te bolju koordinaciju javnih usluga uz obalu'.

Razvojem Care & Go Toolkita projekt stvara temelje za dugoročnu primjenu rješenja u lokalnim zajednicama. Budući da se alat može prilagoditi potrebama pojedinog grada ili regije te ne zahtijeva složenu informatičku infrastrukturu, javna tijela moći će ga koristiti i nakon završetka projekta za učinkovitije upravljanje informacijama i kvalitetnije pružanje usluga građanima i posjetiteljima.

Pilot područja: testiranje rješenja u stvarnim uvjetima

Kako bi DIGIT2COAST razvio i provjerio učinkovitost predloženih rješenja u stvarnim uvjetima, projektne aktivnosti provode se u četiri pilot područja: talijanskim regijama Marche i Abruzzo te hrvatskim županijama Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj. Na tim će se lokacijama testirati digitalna rješenja u područjima zdravstva, hitnih intervencija i mobilnosti građana i turista.

- Za općine, gradove ili županije korist je dvostruka jer dobivaju jednostavan alat za objavu i ažuriranje podataka koji ne zahtijeva posebne informatičke kapacitete ni troškove licenci, a ujedno i bolji uvid u vlastitu mrežu usluga radi planiranja i koordinacije - dodaje dr. sc. Žagar.

U sklopu prekogranične suradnje provodi se analiza pravnih prepreka i razvija zajednička povelja o uslugama s ciljem definiranja standarda pristupačnosti.

- Rad na terenu uključuje prikupljanje i usklađivanje podataka u navedenim pilot područjima, provedbu zajedničkih radionica s lokalnim pružateljima usluga te pripremu testiranja alata u stvarnim uvjetima u suradnji sa zdravstvenim institucijama, hitnim službama i prometnim operaterima - objašnjava dr. sc. Žagar.

Šira svrha razvoja ovakvih rješenja jest unaprijediti način na koji javna tijela razmjenjuju i upravljaju podacima te građanima i turistima omogućiti jednostavniji pristup važnim informacijama bez obzira na to s koje strane Jadrana se nalaze.

Od projekta do trajnog rješenja za lokalne zajednice

U sljedećoj fazi projekta ključne aktivnosti bit će usmjerene na formalizaciju prekogranične suradnje i širenje mreže korisnika. Dugoročna održivost rezultata nakon 2027. godine osigurat će se kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između projektnih partnera i najmanje četiri vanjske organizacije, čime će se postaviti temelji za nastavak suradnje i korištenje razvijenih rješenja.

- Vrijednost projekta na kraju se neće mjeriti samo tehnologijom, već stvarnom koristi za ljude. Uspjeh mjerimo poboljšanim pristupom uslugama za širu javnost, boljom kvalitetom života u priobalju te stabilnom, dugoročnom suradnjom institucija s obje strane Jadrana - zaključuje dr. sc. Martin Žagar.

Iako DIGIT2COAST donosi napredna rješenja, njegova najveća vrijednost nije samo u tehnologiji, već u stvaranju jednostavnijeg i dostupnijeg iskustva za ljude koji žive, rade i putuju uz Jadran. Povezivanjem javnih usluga i uklanjanjem prepreka u pristupu informacijama projekt doprinosi stvaranju pristupačnijeg i povezanijeg jadranskog područja, od kojeg će koristi imati građani, turisti i lokalne zajednice.