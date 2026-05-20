Insajderi zaradili 2 milijuna dolara na vojnim okladama na Polymarketu

Istraga je otkrila skupinu od devet računa koji su generirali 2,4 milijuna dolara s gotovo savršenom stopom dobitka

Platforma za blockchain podatke Bubblemaps izjavila je da je identificirala skupinu Polymarket novčanika koji su zajedno zaradili 2,4 milijuna dolara sa stopom uspjeha od 98 posto na ugovorima vezanim uz američke vojne operacije.

Devet novčanika je sve svoje glavne oklade postavilo neposredno prije važnih vojnih događaja, uključujući napad na Iran 28. veljače, ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i sporazum o prekidu vatre između SAD-a i Irana, napisao je Bubblemaps u objavi X u ponedjeljak.

Svi računi su financirani putem centraliziranih kripto mjenjačnica u kratkom vremenskom roku i ostvarili su neke manje gubitne oklade 20. veljače, što je vjerojatno poslužilo kako bi se izbjegla pažnja, prema Bubblemapsu. Četvero njih ostvarilo je oko 400 tisuća dolara profita na svojim okladama da će SAD napasti Iran 28. veljače.

Istraga naglašava rastuću zabrinutost zbog povlaštenog trgovanja povezanog s decentraliziranim prediktivnim tržištima kao što su Polymarket i Kalshi. Cilj joj je bio suzbiti povlašteno trgovanje.

Iako platforma za podatke nema konačan dokaz da su računi pripadali insajderima, trag na blockchainu je simptomatičan za nekoga s nepoštenom informacijskom prednošću, rekao je Nicolas Vaiman, izvršni direktor Bubblemapsa.

- Ne možemo sa sigurnošću reći da je ovo bio pokušaj skrivanja, ali sumnjivo je da su sredstva usmjeravana putem CEX-ova i usluga trećih strana prije financiranja novih Polymarket računa, čime su učinkovito prikrivali tragove - dodao je.

Stroži zakoni o ugovorima vezanim uz rat

Američki zakonodavci su prethodno predložili nove zakone za borbu protiv rastućih zabrinutosti oko povlaštenog trgovanja povezanim s vojnim ugovorima na tržištima predviđanja.

Dana 10. ožujka, senator iz Demokratske stranke Adam Schiff predstavio je Zakon o klađenju na smrt, kojim se nastoji zabraniti savezno reguliranim prediktivnim tržištima da uvrštavaju ugovore povezane s ratom, terorizmom, atentatima i pojedinačnim smrtima.

Odvojeno, krajem ožujka, guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je izvršnu naredbu kojom se javnim službenicima ograničava trgovanje povlaštenim informacijama na prediktivnim tržištima povezanim s političkim ili ekonomskim događajima na koje mogu utjecati.

Ugovori vezani uz politiku trenutno su treća najveća kategorija na Polymarketu, s udjelom od 12 posto nominalnog volumena trgovanja, te peta najveća na Kalshiju, gdje čine 0,7 posto tjednog volumena trgovanja.