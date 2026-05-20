Kubanci u mraku čekaju da 'dođu Amerikanci'

Karipski komunistički otok nedavno je zbog prekida isporuke sirove nafte iz Venezuele te američkog embarga iscrpio sve zalihe benzina i dizela.

Ustajanje u sitne noćne sate dok ima struje kako bi se skuhao obrok za idući dan postala je svakodnevna rutina Kubanaca. One obitelji koje imaju štednjake na drva lože ih ugljenom čija je cijena tolika da na njegovu kupnju odlazi većina mjesečne plaće. Stoga se sve češće događa da Kubanci cijepaju namještaj za gorivo. Zbog redukcija struje nema ni vode, pa se na ulicama tamošnjih gradova sve više nakuplja smeće koje komunalne službe ne mogu odvesti.