Eksplozija cijena roba: nafta iznad 100 dolara, tržišta čekaju FED

Rat na Bliskom istoku potresao je naftu, plin, agri robe i metale, dok investitori čekaju Powellov signal o inflaciji i kamatama

Iza nas je vrlo bullish tjedan na robnim burzama, a pogotovo je ekstreman bio početak tjedna iza nas! Doslovno je velika većina terminskih cijena raznih burzovnih roba eksplodirala, a ponajviše cijene nafte. Ipak, već do kraja istog dana, cijene su se značajno korigirale na niže. Na kraju svega, nafta je ostala iznad razine od 100 $/bbl, a pred nama je još jedan intenzivan tjedan.

Osim rata koji je tema broj jedan, dva i tri, tu je još i američki FED koji će biti u fokusu tržišta ove srijede. Powell će se osvrnuti na slona u sobi, tj. na rast cijene sirove nafte od 50 dolara za koji Goldman Sachs procjenjuje da bi mogao dodati otprilike 1 do 1,5 postotnih bodova na američku inflaciju ovog ljeta. FED želi inflaciju od 2 posto, a ovakvo kretanje nafte ju usmjerava prema 4 posto.