Burzovne robe: Cijena nafte od početka sukoba je viša za 30 posto

Cijene nafte i plina nestabilne su od početka rata na Bliskom istoku. Nakon rasta pale su kada je iz Amerike poručeno – rat će brzo završiti

Bliskoistočna kriza izazvana napadom SAD-a i Izraela na Iran ne posustaje, zbog čega cijene nafte i plina rastu, a potom i padaju, navodi se u redovitom HUP-ovom Fokusu tjedna.

Tako je cijena nafte tipa Brent izrazito nestabilna od početka američko-iranskog sukoba. Zbog strahova od poremećaja u opskrbi, osobito u Hormuškom tjesnacu kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, cijena je nakratko dosegla i 120 dolara po barelu, nakon čega se kreće oko 100 dolara uz veće oscilacije. Na kretanje cijena snažno utječu političke izjave i očekivanja o daljnjem tijeku sukoba.

Dva značajna rizika

Predsjednik SAD-a poručio je da bi rat mogao završiti relativno brzo, što je smanjilo premiju, a privremeno su ukinute i sankcije na rusku naftu na mjesec dana. Međunarodna agencija za energetiku (IEA) odlučila je otpustiti rekordnih 400 milijuna barela iz strateških zaliha, dok G7 razmatra sličan potez. Zbog neizvjesnosti trajanja sukoba i mogućih poremećaja transporta iz Perzijskog zaljeva, kratkoročno se očekuje nastavak volatilnosti cijena nafte.

Isto je i s cijenom europskog plina. Ona također pokazuje izrazitu volatilnost i trenutačno je na 16 posto višoj razini u odnosu na početak rata (51 eura za megavat). Tijekom eskalacije sukoba cijena je nakratko dosegnula i oko 70 eura za megavat, no potom je došlo do korekcije. Poput cijene nafte, u ovom je slučaju na njezino smirivanje djelomično utjecala spomenuta izjava predsjednika SAD-a, što je kratkoročno ublažilo napetosti na tržištu.

Ipak, na tržištu su prisutna dva značajna rizika koja bi mogla potaknuti daljnju kolebljivost cijena. Prvo, Katar je odlučio odgoditi proširenje LNG kapaciteta do 2027. godine. Drugo, Rusija kao četvrti najveći proizvođač LNG-a na svijetu razmatra mogućnost naglog prekida izvoza LNG-a prema EU, dok EU razmatra ograničenje cijena tog energenta. Kratkoročno očekujemo nastavak kolebanja cijena plina u oba smjera, a s obzirom na visoku neizvjesnost i snažnu volatilnost, cijena će vjerojatno ostati iznad predratnih razina.