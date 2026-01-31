Minimalne plaće: Hrvatska iznad 1000 eura, ali i dalje ispod Slovenije

Eurostatovi podaci pokazuju velike razlike među članicama, no nakon prilagodbe cijenama Hrvatska stoji bolje od Mađarske i Rumunjska, a lošije od Slovenije

Prema prvim Eurostatovim podacima za 2026. godinu, 22 od 27 država članica Europske unije imaju propisanu nacionalnu minimalnu plaću, dok je ona i dalje nepostojeća u Danskoj, Italiji, Austriji, Finskoj i Švedskoj.

Minimalne plaće i dalje se znatno razlikuju među državama članicama. Osam zemalja ima minimalnu plaću nižu od 1.000 eura mjesečno, predvođene Bugarskom sa 620 eura, dok slijede Latvija (780 eura), Rumunjska (795 eura), Mađarska (838 eura), Estonija (886 eura), Slovačka (915 eura), Češka (924 eura) i Malta (994 eura).

U srednjem rasponu, između 1.000 i 1.500 eura, nalazi se osam zemalja, među kojima i Hrvatska. Minimalna plaća u Hrvatskoj u 2026. iznosi 1.050 eura, uz Grčku (1.027 eura), Portugal (1.073 eura), Cipar (1.088 eura), Poljsku (1.139 eura), Litvu (1.153 eura), Sloveniju (1.278 eura) i Španjolsku (1.381 euro).

Luksemburg na vrhu

Najvišu razinu minimalnih plaća ima šest država, sve iznad 1.500 eura mjesečno. Na vrhu je Luksemburg s 2.704 eura, a slijede Irska (2.391 eura), Njemačka (2.343 eura), Nizozemska (2.295 eura), Belgija (2.112 eura) i Francuska (1.823 eura).

Gledano nominalno, najviša minimalna plaća u EU-u je 4,4 puta veća od najniže. Međutim, ta se razlika znatno smanjuje kada se plaće prilagode razinama cijena u pojedinim državama, odnosno kada se izraze u standardima kupovne moći (PPS).

U PPS-u minimalne plaće kreću se od 886 u Estoniji do 2.157 u Njemačkoj, što znači da je najviša plaća tek 2,4 puta veća od najniže. Nakon prilagodbe cijenama, zemlje se mogu podijeliti u tri skupine.

U skupini s minimalnom plaćom iznad 1.500 PPS-a nalaze se Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Belgija, Irska, Francuska, Poljska i Španjolska. Hrvatska spada u srednju skupinu, s minimalnim plaćama između 1.000 i 1.500 PPS-a, zajedno sa Slovenijom, Litvom, Rumunjskom, Portugalom, Grčkom, Ciprom, Mađarskom, Maltom, Slovačkom, Bugarskom i Češkom. Ispod 1.000 PPS-a ostale su samo Latvija i Estonija.

U odnosu na siječanj 2025., tri zemlje, Slovačka, Bugarska i Češka, prešle su u višu skupinu, čime se dodatno smanjuju realne razlike u minimalnim plaćama unutar Europske unije

RH u sredini

U regionalnom kontekstu srednje i jugoistočne Europe, Hrvatska se u 2026. pozicionira u sredinu ljestvice minimalnih plaća. S propisanih 1.050 eura bruto mjesečno, Hrvatska nadmašuje Mađarsku (838 eura), Rumunjsku (795 eura), Bugarsku (620 eura) i Slovačku (915 eura), ali i dalje zaostaje za Slovenijom, gdje minimalna plaća iznosi 1.278 eura, te za Poljskom (1.139 eura).

Kada se iznosi prilagode razinama cijena i izraze u standardima kupovne moći (PPS), razlike se dodatno smanjuju. Hrvatska se tada svrstava u istu skupinu sa Slovenijom, Litvom i Portugalom, te ostvaruje višu realnu vrijednost minimalne plaće od Mađarske i Rumunjske, dok razlika u odnosu na Sloveniju ostaje vidljiva, ali znatno manja nego u nominalnim iznosima.