ESB zadržao kamatne stope: Depozitna stopa ostaje na 2 posto

Upravno vijeće spremno je odgovoriti na neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) odlučilo je da neće mijenjati tri ključne kamatne stope kojima upravlja. To znači da će kamatna stopa ESB-a na novčani depozit i dalje iznositi 2 posto, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja 2,15 posto, a kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 2,40 posto. Priopćio je to danas ESB.

Najnovija procjena Upravnog vijeća ESB-a jest da će se inflacija srednjoročno stabilizirati na ciljanoj razini od 2 posto, za što se i samo zalaže. Pritom je u priopćenju naglašeno da je Upravno vijeće spremno prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija u srednjoročnom razdoblju stabilizirala na ciljnoj razini od 2 posto i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. Vijeće ima instrumente, istaknuto je, odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Upravno vijeće ESB-a je zadovoljno otpornošću gospodarstva u nepovoljnom globalnom okružju, a i činjenicom da rast podupire niska nezaposlenost, stabilne bilance privatnog sektora, postupna provedba planirane javne potrošnje na obranu i infrastrukturu te poticajni učinci prethodnih smanjenja kamatnih stopa. Svejedno, Vijeće je ocijenilo da su izgledi i nadalje neizvjesni, ponajprije zbog kontinuirane neizvjesnosti povezane s globalnim trgovinskim politikama i geopolitičkih napetosti.

Pri određivanju odgovarajućeg stajališta monetarne politike, priopćilo je Vijeće, na svakom će sastanku primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Stoga će odluke o kamatnim stopama ovisiti o ocjeni Vijeća o inflacijskim izgledima i povezanim rizicima, utemeljenoj na svježim gospodarskim i financijskim podacima, uključujući i onima o dinamici temeljne inflacije i snazi transmisije monetarne politike. Unaprijed određena dinamika promjene stopa nije opredjeljenje Vijeća.

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (APP) i portfelj hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP), izvijestilo je Upravno vijeće ESB-a, smanjuju se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav više ne reinvestira glavnice dospjelih vrijednosnih papira.