Europa i tržišta u razvoju u 2026. postaju privlačniji od Amerike

Analitičari Raiffeisen Capital Managementa predviđaju rast korporativnih zarada, no oprezni su zbog AI balona, inflacije i tržišta rada

Prema teoriji kalendarskih učinaka na burzu, godine koje završavaju parnim brojem imaju tendenciju biti volatilnije i u prosjeku ostvarivati slabije rezultate od godina koje završavaju neparnim brojem. Iako za to ne postoji jasna statistička potvrda, neke veće poremećaje na tržištu kapitala u godinama s parnim brojem i dalje svježe pamtimo.

Primjerice 2022. (rat u Ukrajini), 2020. (kriza koronavirusa) ili 2018. (početak trgovinskog sukoba SAD-Kina). Globalna financijska kriza 2008. i pucanje dot-com balona 2000. posebno su ostali u sjećanju investitorima i ulagačima.

Međutim, uvjeti za tržišta kapitala u 2026. čine se pretežno konstruktivnima. Kako u svom komentaru tržišta kapitala ocjenjuje Karin Kunrath, glavna direktorica za ulaganja u Raiffeisen Capital Managementu, među ključnim pozitivnim čimbenicima izdvajaju se stabilan globalni gospodarski rast, očekivano smanjenje kamatnih stopa u SAD-u, snažan rast korporativnih zarada, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, porezne olakšice i deregulacija u SAD-u te velika investicijska ulaganja u eurozoni, osobito u Njemačkoj.

Karin Kunrath, Raiffeisen Capital Management

AI balon među glavnim rizicima

Istodobno, značajan dio pozitivnih očekivanja već je ugrađen u tržišne cijene, što se očituje u povremeno povišenim valuacijama. Zbog toga se za 2026. godinu očekuje umjereniji prinos, osobito na američkim tržištima dionica.

Povijesni podaci o godinama s predsjedničkim međuizborima u SAD-u, koji se ove godine održavaju u studenome, dodatno podupiru takav scenarij. Europski investitori pritom bi mogli osjetiti i negativan valutni učinak zbog očekivanog slabljenja američkog dolara.

Očekuje se da će Europa i tržišta u razvoju pokazati snažniju uzlaznu dinamiku u odnosu na SAD, dijelom zahvaljujući nižim razinama valuacija. Na sektorskoj razini predviđa se širenje rasta zarada, uz manju koncentraciju prinosa na najveće IT kompanije.

Među glavnim rizicima za tržišta ističu se mogućnost precjenjivanja sektora umjetne inteligencije (AI balon), potencijalno ponovno ubrzanje inflacije te slabosti na tržištu rada.

Dodatno, geopolitičke napetosti mogle bi povremeno povećati volatilnost na tržištima kapitala. Na temelju aktualnih temeljnih tržišnih analiza, RCM zadržava risk-on pristup u alokaciji imovine, uz kontinuirano praćenje rizika i investicijskih prilika tijekom godine.

Prednost američkih državnih obveznica

Očekuju pad prinosa na francuske i njemačke državne obveznice, s tendencijom prema srednjim dospijećima (pet godina). Također se fokusiraju na australske i britanske državne obveznice. Među državnim obveznicama u koje ulažu, RCM trenutno daje prednost američkim državnim obveznicama u odnosu na obveznice tržišta u razvoju denominirane u tvrdoj valuti.

Na tržištu korporativnih obveznica zadržavaju oprez, osobito prema američkim visokorizičnim obveznicama te, po prvi put nakon duljeg razdoblja, i prema europskim investicijskim (IG) korporativnim obveznicama.

Ovisno o razvoju tržišnih uvjeta, tijekom godine moguć je rast rizičnih premija. S obzirom na njihovu trenutačno iznimno nisku razinu, usporedivu s razdobljem 2006./2007. njihova osjetljivost na negativne događaje ostaje povišena.

Obveznice tržišta u razvoju u posljednje su vrijeme bile tražene, što je dovelo do daljnjeg sužavanja kreditnih raspona. Prema ovoj klasi imovine RCM zadržava oprezan stav i za sada ne mijenja pristup. Umjesto obveznica tržišta u razvoju denominiranih u tvrdoj valuti, trenutačno preferiraju trajanjem usporedive američke državne obveznice.

Dionice i dalje atraktivne

Globalna tržišta dionica u posljednjim su mjesecima pokazala visoku otpornost. Uz bolje makroekonomske pokazatelje od očekivanih, korporativne zarade ponovno su se pokazale kao važan potporni faktor.

Očekivanja zarada za nadolazeća tromjesečja nedavno su dodatno revidirana prema gore. Uzimajući u obzir ove povoljne okolnosti, ovu klasu imovine RCM ocjenjuje vrlo atraktivnom te su se u skladu s time i pozicionirali.

Dionice tržišta u nastajanju nastavljaju nadmašivati ostale. Sve je vjerojatnije da dugogodišnji silazni trend dostiže dno. Međutim, treba napomenuti da su procjene vrijednosti nedavno naglo porasle, dok se očekivani profiti još uvijek ne ostvaruju prema predviđanjima. To naglašava ključni rizik: daljnji dobici sada moraju biti praćeni rastom korporativnih zarada.

Zlato na rekordnim razinama

Međunarodna robna tržišta bilježe stabilan rast. Zlato nastavlja uzlazni trend i približava se povijesno najvišim razinama, uz snažnu potporu kontinuiranih kupnji središnjih banaka.

Energetske sirovine u posljednje vrijeme jačaju, ponajviše zbog nestabilne geopolitičke situacije povezane s Iranom. Istodobno, industrijski metali zadržavaju pozitivan trend rasta.

S obzirom na atraktivnost širokih tržišta robe (izuzev poljoprivrednih proizvoda i žive stoke), RCM otvara poziciju u okviru taktičke alokacije imovine.