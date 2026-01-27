Kripto zaostaje: Zlato premašilo pet tisuća dolara prije ethereuma

Zlato je doseglo 5.100 dolara dok je ethereum pao ispod 3.000 dolara, korisnici prediktivnih tržišta bili su u pravu

Cijena zlata u ponedjeljak je porasla na novi rekord, iznad 5.100 dolara po unci, potvrđujući predviđanja korisnika na prediktivnim tržištima da će premašiti pet tisuća dolara prije ethereuma.

Čak 69 posto korisnika prediktivnih tržišta smatra da je vjerojatnije da će ethereum pasti na 2.500 dolara prije nego što se može vratiti na 4.000 dolara, što odražava rastući trend pada cijene druge najveće kriptovalute. Ethereum trenutno trguje po cijeni od oko 2.900 dolara.

Nije da su korisnici prediktivnih tržišta jedini koji misle da će cijena zlata nastaviti rasti. Div s Wall Streeta Goldman Sachs nedavno je objavio novu prognozu cijene prema kojoj će zlato dosegnuti 5.400 dolara prije kraja godine.

Zlato obično raste kada se investitori pripremaju za neizvjesnost zbog pojačanih trgovinskih napetosti. Dok je dragocjeni metal imao koristi od svoje dugogodišnje uloge sigurnog utočišta, kriptovalute poput ethereuma i bitcoina teško su privukle iste ‘obrambene’ tokove kapitala, trgujući više kao rizična imovina nego kao zaštita od geopolitičkog stresa.

Najbliže što je ethereum bio premašivanju te prekretnice bilo je kada je u kolovozu postavio novi rekord svih vremena od 4.946 dolara. Ethereum je pao za više od 10 posto u proteklom tjednu.

Zlato je sada prvi put u svojoj povijesti skočilo iznad 5.100 dolara po unci. Cijena zlata skočila je za 65 posto u 2025. godini, a sada je porasla za oko 12 posto u prva tri tjedna 2026. godine.

Nagli porast cijene zlata dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda zaprijetio povećanjem carina Kanadi za 100 posto ako sklopi trgovinski sporazum s Kinom.

- Kanada sustavno uništava samu sebe. Sporazum s Kinom je katastrofa za njih. Ostat će u povijesti kao jedan od najgorih sporazuma, bilo koje vrste - napisao je Trump u objavi na Truth Social tijekom vikenda.

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u nedjelju da Ottawa nema planova za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini s Kinom, napominjući da nedavni sporazum smanjuje carine samo na odabrane sektore. No, čini se da Kanada i dalje pokušava diverzificirati svoje trgovinske partnere kako bi smanjila ovisnost o SAD-u.

Trgovinski izaslanik za Reuters je izjavio da će Carney vjerojatno posjetiti Indiju u ožujku kako bi potpisao ugovore o uranu, energiji, mineralima i umjetnoj inteligenciji.