KING ICT u 2025. uprihodio 175 mil. €, planiraju širenje u Sloveniju

Prihodi su rasli 30 posto u odnosu na godinu ranije, zahvaljujući proširenoj suradnji s NATO-om i isporuci velikih projekata iz NPOO-a

Domaća kompanija KING ICT, najveći sistem integrator u Hrvatskoj, zaključila je 2025. godinu s nekonsolidiranim prihodima većim od 175 milijuna eura, što je rast od preko 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U protekloj godini KING ICT ojačao je svoju prisutnost na tržištu Beneluxa te produbio suradnju s ključnim NATO-ovim agencijama poput NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Ta su partnerstva rezultirala novim ugovorima za isporuku naprednih infrastrukturnih rješenja te kibernetičke i mrežne sigurnosti vrijednima 100 milijuna eura, a zbog povećanog opsega posla planiraju i dodatna zapošljavanja u podružnici u Belgiji.

Na domaćem tržištu od projekata se ističu modernizacija IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacija Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za Finu, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za Rimac Technology, implementacija integriranog sigurnosno‑komunikacijskog sustava Studenca te modernizacija mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Komentirajući poslovne rezultate tijekom današnjeg brifinga za novinare, predsjednik Uprave Plamenko Barišić napomenuo je da se jedan dio rasta odnosi na proširenu suradnju s NATO-om, a drugi dio na isporuku velikih projekata iz NPOO-a.

– KING ICT uspješno je zaključio poslovnu godinu ostvarivši snažan rast prihoda, profitabilnosti i broja zaposlenih, uz dosljednu isporuku složenih projekata, ispunjenje svih ugovornih obveza te visoku razinu zadovoljstva korisnika – rekao je Barišić.

Rast nove tvrtke Abysalto

Podsjetimo, kompanija je početkom 2026. godine provela kadrovsko preslagivanje. Od 1. siječnja 2026. Upravi KING ICT-ja pridružili su se Dinko Vranješ i Ivan Jaić. Vranješ, dugogodišnji direktor infrastrukturnog sektora, fokusirat će se na operativne procese, dok će Jaić iskoristiti međunarodno iskustvo u fintechu i IT-ju za strateško upravljanje portfeljima. Upravu i dalje vodi Barišić, uz članicu Uprave za financije Kristinu Alebić, dok Sendi Radić ostaje u Upravi do kraja godine.

Značajna promjena u strukturi grupacije bilo je i prošlogodišnje osnivanje tvrtke Abysalto, nastale spajanjem softverskih odjela King ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa. Ivica Vidović napustio je Upravu King ICT-a kako bi vodio Abysalto, koji trenutno zapošljava 400 ljudi s ciljem rasta na tisuću zaposlenika koji će se baviti softverom i umjetnom inteligencijom. Barišić je pritom naglasio kako je cilj primjene umjetne inteligencije podizanje produktivnosti, a ne zamjena ljudi tehnologijom.

Grupaciju danas uz matični King ICT Zagreb i Abysalto čine još i tvrtke Planet IX za proizvodnju dronova i Pametna energija za pametna energetska rješenja (solari, baterijski sustavi, LED rasvjeta), regionalni uredi u Sarajevu, Beogradu i Skoplju te podružnica u Belgiji. Sveukupno u navedenim tvrtkama zapošljavaju 860 ljudi.

Tržišni rizici

Osvrnuvši se na tržišne rizike, Barišić je upozorio da geopolitička neizvjesnost i tehnološka ovisnost Europe o stranim cloud servisima postaju kritični faktori koji otežavaju očuvanje kontinuiteta poslovanja. Naglasio je i da nedostatak mjera za poticanje investicija zahtijeva strogo čuvanje likvidnosti, zbog čega će u 2026. godini fokus KING ICT-ja biti na racionalnom upravljanju resursima i sigurnosti podataka.

Iako geopolitika i tehnološka ovisnost Europe donose određenu neizvjesnost, cilj Uprave jest daljnji rast u Zapadnoj Europi i regiji, čiji potencijal do sada, kažu, nisu dovoljno iskoristili.

U 2026. godini fokus je na Sloveniji, gdje Uprava razmatra akvizicije jer smatraju da prostora za rast na tom tržištu ima. Barišić predviđa rast prihoda od 10 posto u tekućoj godini, no ističe da im je značajnija petogodišnja projekcija koja predviđa udvostručenje ukupnih prihoda.

Dugoročno, vlasnik kompanije Stipo Matić namjerava provođenje inicijalne javne ponude dionica (IPO).