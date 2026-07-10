Novi Krašograd

Umjesto Kraša na Ravnicama moglo bi niknuti 200 tisuća novih kvadrata

10. srpnja 2026.
ZAGREB, CROATIA - NOVEMBER 15, 2014Kras chocolate Factory entrance in Zagreb, Croatia. Kraš the company that specializes in the production of confectionery and it is largest in Southeast Europe
foto Shutterstock
Luka Kasalo
Luka Kasalo
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Kraševa lokacija na Ravnicama mogla bi vrijediti od 41,5 do 83,1 milijun eura, ovisno o parametrima budućeg UPU-a

Kupnjom proizvodnog kompleksa u Zaprešiću Kraš nije samo najavio novi investicijski ciklus, nego je i otvorio pitanje mogućeg kraja svoje proizvodnje na Ravnicama. Iako još nije poznato kada bi se i u kojem opsegu proizvodnja mogla preseliti zapadnije, već sama najava tog smjera otvara pitanje što će biti s oko 8,3 hektara zemljišta na jednoj od najatraktivnijih brownfield lokacija u istočnom dijelu Zagreba.

Što bi se ondje moglo razvijati, koliko bi lokacija mogla vrijediti i kakav bi projekt tržište moglo očekivati, ovisit će prije svega o urbanističkim parametrima koji tek trebaju biti definirani.

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#Kraš#Ravnice#Zagreb#Nekretnine#Ivan Laljak#Zaprešić#Colliers
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