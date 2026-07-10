Novi Krašograd
Umjesto Kraša na Ravnicama moglo bi niknuti 200 tisuća novih kvadrata
10. srpnja 2026.
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Kraševa lokacija na Ravnicama mogla bi vrijediti od 41,5 do 83,1 milijun eura, ovisno o parametrima budućeg UPU-a
Kupnjom proizvodnog kompleksa u Zaprešiću Kraš nije samo najavio novi investicijski ciklus, nego je i otvorio pitanje mogućeg kraja svoje proizvodnje na Ravnicama. Iako još nije poznato kada bi se i u kojem opsegu proizvodnja mogla preseliti zapadnije, već sama najava tog smjera otvara pitanje što će biti s oko 8,3 hektara zemljišta na jednoj od najatraktivnijih brownfield lokacija u istočnom dijelu Zagreba.
Što bi se ondje moglo razvijati, koliko bi lokacija mogla vrijediti i kakav bi projekt tržište moglo očekivati, ovisit će prije svega o urbanističkim parametrima koji tek trebaju biti definirani.
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