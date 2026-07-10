Zagrebačka banka: Odaberite idealno POS rješenje za vaše poslovanje

Zaba poduzetnicima nudi jednostavna i fleksibilna rješenja za prihvat kartica, od klasičnih POS uređaja do mobilnih i integriranih rješenja

Kartično i beskontaktno plaćanje posljednjih su godina postali sastavni dio svakodnevne kupnje, a mogućnost plaćanja karticom danas je jedno od osnovnih očekivanja kupaca. Za poduzetnike to znači da kvalitetno rješenje za prihvat kartičnih plaćanja više nije samo dodatna pogodnost, već važan alat za konkurentnije i učinkovitije poslovanje.

Kako bi odgovorila na potrebe različitih poduzetnika, Zagrebačka banka razvila je cjelovit portfelj rješenja za prihvat kartičnih plaćanja, na fizičkim prodajnim mjestima, putem interneta te u pokretu. Cilj je omogućiti jednostavno i brzo kartično plaćanje uz konkurentne, transparentne naknade bez skrivenih troškova te isplatu sredstava već sljedeći radni dan.

Poduzetnici mogu ugovoriti prihvat debitnih i kreditnih Mastercard i Visa kartica svih banaka, kao i digitalnih novčanika poput Apple Paya, Google Paya i Garmin Paya. Dostupna su jednokratna i obročna plaćanja karticama Zagrebačke banke do 36 rata, uz POS uređaj te pregledno praćenje poslovanja putem Web-portala za trgovce koji omogućuje uvid u transakcije, prodajna mjesta i izvještaje u stvarnom vremenu.

– Kartično plaćanje danas je standard koji kupci očekuju, a poduzetnicima predstavlja važan alat za rast poslovanja, povećanje prodaje i kvalitetnije korisničko iskustvo. U Zagrebačkoj banci zato kontinuirano razvijamo rješenja koja odgovaraju različitim potrebama poduzetnika – od fiksnih i mobilnih Android POS terminala i mobilnih SoftPOS rješenja do integriranih FiskalPOS rješenja i online naplate. Naš je cilj omogućiti klijentima jednostavan i brz prihvat kartičnih plaćanja, transparentne uvjete poslovanja te pouzdanu podršku kako bi se mogli usmjeriti na razvoj svog poslovanja. Bez obzira na to posluju li u trgovini, ugostiteljstvu ili uslužnim djelatnostima, u prodajnim prostorima ili na terenu, uvijek ih pratimo kao partner koji razumije što im treba i daje im rješenja prilagođena suvremenom načinu poslovanja – izjavila je Jana Novina Cukrov, direktorica Plaćanja u Zagrebačkoj banci.

Osim ponude standardnih POS uređaja, Zagrebačka banka nudi i moderna digitalna rješenja prilagođena različitim načinima poslovanja. Tako ZABA SoftPOS aplikacija pretvara mobilni uređaj s operativnim sustavom Android i NFC tehnologijom u POS terminal, bez potrebe za dodatnom opremom. Namijenjena je poduzetnicima kojima su mobilnost i fleksibilnost važni u svakodnevnom radu, a omogućuje beskontaktno kartično plaćanje te digitalnu dostavu potvrde o transakciji kupcu.

Soft POS

Za obrtnike i male poduzetnike koji žele dodatno pojednostaviti poslovanje razvijen je Zaba Fiskal POS, rješenje koje u jednom mobilnom uređaju koji koristi operativni sustav Android objedinjuje fiskalnu blagajnu, POS terminal i pisač računa. Na jednom mjestu omogućuje izdavanje računa, automatsku fiskalizaciju i kartičnu naplatu, čime ubrzava svakodnevni rad te smanjuje potrebu za dodatnom opremom.

Fiskal POS

Uz spomenuta rješenja, Zaba poduzetnicima omogućava i prihvat kartičnih plaćanja za internetske trgovine, kao i naplatu putem poveznice za plaćanje, čime podržava različite poslovne modele i prodajne kanale.

U vremenu kada kupci očekuju mogućnost kartičnog plaćanja gotovo na svakom prodajnom mjestu, odabir odgovarajućeg rješenja postaje važan dio poslovne konkurentnosti. Jednostavno ugovaranje, transparentni uvjeti, konkurentne naknade bez skrivenih troškova i isplata već sljedeći radni dan osiguravaju poduzetnicima slobodu da se usmjere na ono što im je najvažnije – razvoj vlastitog poslovanja.

Više informacija o Zabinim rješenjima dostupno je na web stranici.