Obnovljivi izvori energije ponovno su u fokusu investitora

Europa ubrzava ulaganja u OIE, a umjetna inteligencija i podatkovni centri dodatno povećavaju potražnju za energijom

Europa baš i nema previše otvorenih energetskih opcija. Potpuno ovisna o uvozu energenata (EU uvozi 90 posto plina i 97 posto sirove nafte) potpuno logično inzistira na obnovljivim izvorima (OIE). Smjer dodatno produbljuju investitori i investicisjki fondovi poput Raiffeisen Capital Managementa iz kojega poručuju kako OIE sektor ponovno jača zbog čega je u fokusu investitora.

Konkretno, Hannes Loacker, upravitelj fonda Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities, tvrdi kako kombinacija geopolitičkih napetosti, sve većih troškova klimatskih promjena, povoljnijeg tržišnog okruženja i rastuće potražnje za električnom energijom, potaknute razvojem umjetne inteligencije, otvara nove prilike za ulaganja.

-Ovisnost Europe o uvozu fosilnih goriva građani svakodnevno osjećaju kroz cijene goriva, grijanja i električne energije. To se posebno vidjelo tijekom nedavnih napetosti u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, koje su još jednom pokazale koliko globalna opskrba energijom ovisi o nekoliko geopolitički osjetljivih prometnih pravaca.

Europska unija i dalje u velikoj mjeri ovisi o uvozu nafte, plina i ugljena iz trećih zemalja, zbog čega je izložena cjenovnim šokovima i geopolitičkim rizicima – poručuje Loacker dodavši kako nije vrijeme skrivanja problema pod tepih. Jer, troškovi šteta koje uzrokuju klimatske promjene rastu diljem globusa. Stoga rastu i potrebe za ubrzanjem prijelaza na klimatski održiv energetski sustav.

Dobra je vijest da su obnovljivi izvori energije danas najisplativiji način proizvodnje električne energije, uz činjenicu da širenje kapaciteta proizvodnje gura cijene dodatno prema dolje.

- Težište se ulaganja premješta s proizvodnje električne energije na razvoj elektroenergetske mreže. Dugoročno ne očekujemo rast cijena energije iznad razine inflacije. U kombinaciji sa sustavima za pohranu energije može se jamčiti i sigurnost opskrbe i zaštita od cjenovnih šokova. Istodobno će elektrane na plin, nuklearna energija i drugi upravljivi izvori još desetljećima ostati neizostavan dio energetskog sustava – priznaje Loacker.

Tri regulatorna paketa

Indeks MSCI Global Alternative Energy (u eurima) tijekom 2023. i 2024. godine prošao je kroz priličnu korekciju, ponajprije zbog rasta kamata, viših troškova projekata i poremećaja u dobavnim lancima. No, od lanjskoga se travnja trend vidljivo preokrenuo.

– Unatoč nedavnom oporavku cijena, tržišna vrednovanja kompanija iz sektora OIE i dalje su atraktivna u usporedbi s povijesnim prosjecima. To posebno vrijedi za kompanije iz područja solarne energije, energije vjetra, elektroenergetske infrastrukture i sustava za pohranu energije, čija su tržišna vrednovanja i dalje ispod višegodišnjih prosjeka, iako istodobno bilježe rast narudžbi i sve veću potražnju krajnjih korisnika – pojašnjava Loacker.

Za takav su 'push' ključna tri regulatorna paketa koja će, tvrdi to sugovornik, biti temelj investicijskoga ciklusa koji će obilježiti sljedeća desetljeća, i u Europi i u SAD-u: Europski zeleni plan, REPowerEU i Inflation Reduction Act (IRA), dosad najveći američki program ulaganja u čistu energiju. Zašto baš regulatorni paketi? Pa zato što oni kompanijama i investitorima pružaju dugoročnu predvidljivost i sigurnost ulaganja, neovisno o promjenama političkih ciklusa. Dodatni poguranac neizostavno daju umjetna inteligencija i podatkovni centri. Oni su novi pokretači rasta.

- Do kraja ovoga desetljeća ulaganja u infrastrukturu premašit će ulaganja u samu proizvodnju energije, no oba se segmenta moraju razvijati usporedno. Digitalna transparentnost postaje važna konkurentska prednost, a kompanije koje prve uvedu sustave praćenja u stvarnome vremenu ostvarit će značajnu tržišnu prednost - smatra Loacker koji veli kako fond Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities ulaže u kompanije duž cijeloga lanca vrijednosti čiste energije – od proizvodnje električne energije, preko sustava za pohranu i elektroenergetske infrastrukture do tehnologija za povećanje energetske učinkovitosti.

Nakon dvije izazovne godine od travnja 2025. događa se preokret, i na tržištu, posljedično i u rezultatima fonda. Loacker vjeruje kako je oporavak tek započeo, ističući Italiju i Hrvatsku kao zemlje čija bi ulaganja u OIE investitorski svakako trebalo pratiti. Inače, Raiffeisen Capital Management jedan je od vodećih europskih upravitelja imovinom. S imovinom pod upravljanjem vrijednom gotovo 50 milijardi eura (i s više od šest milijardi u OIE projektima) itekako može biti smjerokaz drugim investitorima i drugim fondovima.