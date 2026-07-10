energetski certifikati
Svaka nova zgrada uskoro mora otkriti svoj cijeli ugljični otisak
10. srpnja 2026.
foto Boris Ščitar
Prema novoj EU direktivi, cjeloživotni klimatski otisak postaje obvezan od 2028. za veće, a od 2030. za sve nove zgrade
Domaće građevince uskoro čeka jedna od najvećih promjena u projektiranju zgrada. Uz potrošnju energije, zgrade će ubuduće morati iskazivati i koliko su emisija stakleničkih plinova proizvele kroz cijeli životni vijek, sve od proizvodnje materijala pa do rušenja. Taj se podatak inače u struci naziva potencijal globalnog zagrijavanja (GWP), izražava se kao CO₂-ekvivalent jer su u njega uračunati i ostali staklenički plinovi, a postat će dio energetskog certifikata.
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