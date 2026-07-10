Svaka nova zgrada uskoro mora otkriti svoj cijeli ugljični otisak

Prema novoj EU direktivi, cjeloživotni klimatski otisak postaje obvezan od 2028. za veće, a od 2030. za sve nove zgrade

Domaće građevince uskoro čeka jedna od najvećih promjena u projektiranju zgrada. Uz potrošnju energije, zgrade će ubuduće morati iskazivati i koliko su emisija stakleničkih plinova proizvele kroz cijeli životni vijek, sve od proizvodnje materijala pa do rušenja. Taj se podatak inače u struci naziva potencijal globalnog zagrijavanja (GWP), izražava se kao CO₂-ekvivalent jer su u njega uračunati i ostali staklenički plinovi, a postat će dio energetskog certifikata.