energetski certifikati

Svaka nova zgrada uskoro mora otkriti svoj cijeli ugljični otisak

10. srpnja 2026.
Novo stambeno naselje između Španskog i Jankomira.
foto Boris Ščitar
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Prema novoj EU direktivi, cjeloživotni klimatski otisak postaje obvezan od 2028. za veće, a od 2030. za sve nove zgrade

Domaće građevince uskoro čeka jedna od najvećih promjena u projektiranju zgrada. Uz potrošnju energije, zgrade će ubuduće morati iskazivati i koliko su emisija stakleničkih plinova proizvele kroz cijeli životni vijek, sve od proizvodnje materijala pa do rušenja. Taj se podatak inače u struci naziva potencijal globalnog zagrijavanja (GWP), izražava se kao CO₂-ekvivalent jer su u njega uračunati i ostali staklenički plinovi, a postat će dio energetskog certifikata.

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