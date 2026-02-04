FED-ov novi šef želi zauzdati čudovište u čijem je stvaranju sudjelovao

Unatoč ulozi u osmišljavanju TARP-a, Warsh se ubrzo počeo protiviti kvantitativnom popuštanju, tj. masovnom upumpavanju novca u gospodarstvo

Financijsko je tržište, ne samo američko nego i globalno, odahnulo – dalo se iščitati iz prvih medijskih napisa o izboru Kevina Warsha za novoga predsjednika američkih Federalnih rezervi (FED). Kakvo je bilo to olakšanje, svjedoči i neuobičajeno dubok pad cijena plemenitih metala: zlato je u petak potonulo za 10 posto, a srebro je s katastrofalnih 30 posto minusa zabilježilo najlošiji dan od 1980.

Razlog je taj što su investitori protumačili Warshev dolazak kao dokaz da će FED ipak zadržati nekakvu neovisnost u odlučivanju, kako i priliči monetarnoj vlasti najvećega svjetskoga gospodarstva. Ta neovisnost neće utjecati samo na pitanje politike kamatnih stopa, koje predsjednik Donald Trump uporno želi vidjeti na nižim razinama, nego i na divovsku FED-ovu bilancu od nekoliko bilijuna dolara.