Kripto

Bitcoin pao ispod 81 tisuće dolara, likvidirano 1,7 milijardi dolara

30. siječnja 2026.
Bitcoin vs zlato

Bitcoin vs zlato

foto Shutterstock
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić

Bitcoin je dosegao najnižu cijenu u devet mjeseci nakon nekoliko događaja, uključujući i Trumpovu objavu o novom predsjedniku Feda

Niz makroekonomskih i geopolitičkih događaja izazvao je u četvrtak rasprodaju na globalnim financijskim tržištima, spustivši bitcoin na najnižu razinu u devet mjeseci.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Bitcoin#Makroekonomija#Kevin Warsh#Fed
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right