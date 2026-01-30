Kripto
Bitcoin pao ispod 81 tisuće dolara, likvidirano 1,7 milijardi dolara
30. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Bitcoin je dosegao najnižu cijenu u devet mjeseci nakon nekoliko događaja, uključujući i Trumpovu objavu o novom predsjedniku Feda
Niz makroekonomskih i geopolitičkih događaja izazvao je u četvrtak rasprodaju na globalnim financijskim tržištima, spustivši bitcoin na najnižu razinu u devet mjeseci.
