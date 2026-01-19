Robna tržišta između Trumpa, Kine i energetske igre

Carinske prijetnje i borba za Grenland uznemiruju tržišta. Zlato i srebro na rekordima, nafta stabilna, a Kina ograničava izvoz srebra

Pred nama bi trebao biti jedan miran tjedan. Miran jer se ne očekuje previše makro podataka koji će značajno utjecati na robna tržišta. Hoće li tjedan doista biti miran, ovisi o Trumpu i političkim prepucavanjima koja nas čekaju. Financijska tržišta su u padu na početku novog tjedna zbog novih najava carina od strane Trumpa, a njegovi komentari o Grenlandu potiču blagi ton izbjegavanja rizika, zbog čega dionice padaju, zlato raste, a dolar slabi.

Većina robnih tržišta ima skromne korelacije s tržištem dionicama u SAD-a i tržišta u nastajanju, ali neka su osjetljivija od drugih. Primjerice, pamuk, kava i stoka trenutno pokazuju najviše kratkoročne veze s dionicama, što sugerira potencijalni pritisak na pad kada se trgovina nastavi nakon praznika Martina Luthera Kinga u SAD-u. Zlato i srebro, u ovom izuzetno opasnom okruženju, ponovno su dosegnuli nove rekordne vrijednosti. NA početku novog tjedna srebro je bilo iznad razine od 94 $oz, a zlato oko 4.700 $/oz (odnosno oko 130 €/g).