Regionalni razvojni forum otvara vrata novim ulaganjima u županije

Rasprave o priuštivom stanovanju i infrastrukturnim projektima povezuju lokalne strategije s održivim ulaganjima

'Regionalni razvojni forum – Investicije u fokusu', koji organizira Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer i poslovnog tjednika Lider, okuplja ključne donositelje odluka, financijske institucije i predstavnike investicijske zajednice kako bi otvorili konkretan dijalog o ubrzanju projekata koji definiraju budućnost hrvatskih županija. Forum će se održati u utorak, 24. veljače s početkom u 10 sati u zagrebačkom Westinu, a kroz niz tematskih rasprava stavlja u fokus investicije kao alat stabilnosti, rasta i dugoročne konkurentnosti regionalne razine.

Osmišljen je kao platforma na kojoj se razvojne potrebe županija pretvaraju u operativne investicijske projekte. U razdoblju gospodarskih, energetskih i geopolitičkih izazova, ulaganja više nisu isključivo pitanje dinamike rasta, već i mehanizam jačanja otpornosti lokalnih zajednica. Županije pritom imaju višestruku ulogu – kao nositelji infrastrukturnih projekata, korisnici europskih sredstava i partneri privatnom sektoru.

Priuštivo stanovanje: od socijalne teme do investicijskog projekta

Jedna od ključnih rasprava Foruma posvećena je temi priuštivog stanovanja, koje se sve snažnije pozicionira kao razvojno i investicijsko pitanje. U okolnostima rasta cijena nekretnina, pritiska na tržište najma i izraženih demografskih izazova, stambena politika postaje izravno povezana s gospodarskom održivošću i konkurentnošću županija.

Okrugli stol okupit će predstavnike regionalne i europske razine kako bi se otvorila rasprava o modelima financiranja, javno-privatnim partnerstvima te povezivanju stambenih projekata s regionalnim razvojnim strategijama. Uvod u panel će imati voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević s predstavljanjem Europskog plana cjenovno pristupačnog stanovanja. Naglasak panela će biti na tome kako priuštivo stanovanje transformirati iz dominantno socijalne teme u održiv investicijski model koji istodobno odgovara na potrebe građana i potiče razvoj lokalnog gospodarstva.

Strateške infrastrukturne investicije županija – kako ubrzati realizaciju?

Druga rasprava stavlja fokus na infrastrukturne projekte kao temelj regionalnog razvoja i preduvjet kvalitetne javne usluge, prometne povezanosti i investicijske atraktivnosti. Unatoč dostupnim sredstvima i jasnim razvojnim potrebama, realizacija projekata često je usporena administrativnim, financijskim i operativnim izazovima, što otvara pitanje učinkovitosti sustava i modela upravljanja.

Okrugli stol okupit će predstavnike županija, financijskih institucija i investicijske zajednice kako bi se analizirale konkretne prepreke – od planiranja i ishođenja dozvola do financiranja i javne nabave, te ponudila provediva rješenja za ubrzanje investicijskog ciklusa. Sudionici su župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo, župan Istarske županije i potpredsjednik Hrvatske zajednice županija Boris Miletić, Josip Pavković, član Uprave HBOR-a te Predrag Tutić iz Foreign Investors Councila Croatia, uz moderiranje Mislava Togonala. Zaključci dviju rasprava trebali bi ponuditi konkretne smjernice za učinkovitiju pripremu i provedbu projekata koji imaju dugoročan učinak na gospodarstvo i kvalitetu života građana. Regionalni razvojni forum time potvrđuje važnost strukturiranog dijaloga između javnog i privatnog sektora u trenutku kada su investicije ključni pokretač stabilnosti i rasta hrvatskih regija.