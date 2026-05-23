Hrvatski kralj superjahti: iz Splita gradi brodove vrijedne stotine milijuna eura

Davor Paić razvija luksuzne jedrilice i megajahte te želi vratiti hrvatsku brodogradnju na svjetsku kartu

Posrnula hrvatska brodogradnja održava se umjetnim disanjem na površini već desetljećima, no unatoč svemu zaljubljenika koji ne odustaju od nje i dalje ima. Žele uporno nastaviti tu hrvatsku tradiciju i ponovo je postaviti na noge kako bi mogla naći prepoznatljivo mjesto u svjetskoj brodogradnji. Među njima je i splitski poduzetnik Davor Paić, vlasnik K.S.P. Solutionsa i A-More Yachtsa, koji unatoč brodarskim izazovima očekuje daljnji uzlet svojih tvrtki. Naglašava da je K.S.P. Solutions s pomoću strateških partnerstava u megaprojektima inženjeringa i gradnje superjahti u samom vrhu svjetske superbrodogradnje te da jedrilice brenda More Yachts godinama plove gotovo svim morima, od Jadrana i Sredozemlja do dalekih oceanskih ruta.

Zahtjevni strani naručitelji dolaze u Hrvatsku isključivo zbog specifičnog inženjerskog znanja tima, majstora i drugih stručnjaka koje je Paić godinama stvarao te kontakata. Međutim, njegove tvrtke u svjetskim razmjerima nisu još dovoljno poznate, prije svega zato što se, kaže, najvažniji projekti provode u tišini, dok brodovi ne isplove ili investitori ne odluče s tim projektima izići u javnost. Ipak, i dalje ne razmišlja o masovnosti, već o vrhunskoj kvaliteti koju će ostvariti uz pomoć ljudi spremnih na pomicanje granica mogućega.

Luksuzni katamaran

Iako o najvažnijim projektima još ne može javno govoriti jer su tvrtke vezane ugovorima, izdvaja njemu najdraži novi projekt luksuznoga katamarana od 21,3 metra (70 stopa) na kojemu rade vrhunski stručnjaci. Na navalnoj arhitekturi i eksterijeru surađuje tako s dugogodišnjim partnerima iz talijanskog studija Cossutti & Ganz Yacht Design i splitskoga Pulse Yacht Designa, što, prema Paićevu navodu, jamči vrhunske maritimne sposobnosti i hidrodinamiku njegovih brodova po kojima je tvrtka poznata.

– U projekt je uključen i Dizajn studio Regular, jedan od najboljih hrvatskih studija za industrijski dizajn, koji će taj katamaran izdvojiti od svega što sada nudi serijska proizvodnja. Cilj je stvoriti plovilo koje nije samo prijevozno sredstvo nego i vrhunski primjerak dizajna i funkcionalnosti na moru. Katamaran će biti platforma za primjenu naših najnaprednijih rješenja u brodogradnji i luksuznom opremanju, čime potvrđujemo da je Hrvatska centar inovacija u nautičkom svijetu. Taj je projekt iskorak u potpuno novu dimenziju dizajna, komfora, luksuza i tehnologije. Naša ponuda jedinstvena je na tržištu jer spaja visokotehnološko inženjerstvo s luksuznom, personaliziranom brodogradnjom. Na jednome mjestu može se dobiti sve: od dizajna plovila svih vrsta za privatne vlasnike do rješavanja najkompleksnijih tehničkih izazova na megajahtama, plovilima dugima više od stotinu metara – opisuje Paić.