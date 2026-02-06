Poduzetništvo

Mlinarica gradi proizvodni pogon i restoran u Svetoj Klari

6. veljače 2026.
Mlinarica craft pivo
foto
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Investicija od 3,5 milijuna eura omogućit će objedinjenu proizvodnju i ugostiteljstvo u Novom Zagrebu koju financiraju kreditom HBOR-a

Pivovara Mlinarica, poznata zagrebačka craft pivovara sa Ksavera, ulaže 3,5 milijuna eura u izgradnju novog poslovno-proizvodnog pogona u Novom Zagrebu Svetoj Klari, čime ulazi u novu fazu razvoja poslovanja.

Kako ističe Sanja Jendrić, supruga osnivača Mlinarice Ivice Jendrića, riječ je o investiciji kojom žele dugoročno riješiti pitanje proizvodnih kapaciteta, ali i objediniti proizvodnju i ugostiteljstvo na jednoj lokaciji.

Izvođač radova je Tehnika, a projekt se financira kreditom HBOR. Iako su u početnoj fazi razmatrali financiranje putem europskih fondova, istaknula je Jendrić, od toga su odustali jer su procijenili da bi administrativni i vremenski okvir EU projekata bio neusklađen s realnim potrebama poslovanja i rokovima koje zahtijeva tržište.

Novi pogon u Svetoj Klari obuhvatit će proizvodnju piva, ali i ugostiteljski objekt, čime Mlinarica nastavlja model koji kombinira proizvodnju i izravnu potrošnju. Postojeći kapaciteti, prema riječima Sanje Jendrić, već dulje vrijeme predstavljaju ograničenje jer je potražnja veća od proizvodnih mogućnosti.

- Planirani kapacitet novog pogona iznosit će do 3.000 hektolitara piva dnevno, a važno je naglasiti da Mlinarica već sada prodaje praktično sve količine koje proizvede. Budući kapaciteti su, prema aktualnim ugovorima i narudžbama, unaprijed popunjeni, što investiciju čini logičnim nastavkom rasta - naglasila je Jendrić.

Osim domaćeg tržišta, Mlinarica značajan dio proizvodnje izvozi pod vlastitim brendovima, ponajprije u Litvu, Estoniju i Španjolsku, čime se svrstava među rijetke domaće craft pivovare koje su uspjele stabilno pozicionirati svoje proizvode na više stranih tržišta. 

Poslovni subjekt Mlinarica registriran je kao obrt za ugostiteljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, s osnovnom djelatnošću proizvodnje piva (NKD 11.05). Riječ je o poslovnom subjektu u privatnom vlasništvu Ivice Jendrića, financiranom 100 posto domaćim kapitalom, pri čemu u prethodnim godinama nije bilo promjena u visini temeljnog kapitala. 

- Ostat ćemo i dalje obrt, a bude li potrebe prebacit ćemo se u društvo s ograničenom odgovornošću - rekla je Jendrić.

U 2024. godini Mlinarica je ostvarila ukupne prihode od 1,39 milijuna eura, što je rast od oko 229 tisuća eura u odnosu na godinu ranije, kada su prihodi iznosili 1,17 milijuna eura. Poslovanje je i drugu godinu zaredom završilo u plusu, a neto dobit u 2024. iznosila je 157.140 eura, uz neto maržu od 11,27 posto, što upućuje na stabilan i profitabilan poslovni model.

Tijekom godine nastavljen je i rast zaposlenosti. Mlinarica je u 2024. imala 26 zaposlenih, čime potvrđuje da širenje proizvodnje i potražnje prati i povećanje operativnih kapaciteta, a ne isključivo rast prihoda. 

#Mlinarica#Pivovara#Investicija#Novi Zagreb#Craft Pivo#Proizvodnja#Ugostiteljstvo#širenje#Poslovanje
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right