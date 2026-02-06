Mlinarica gradi proizvodni pogon i restoran u Svetoj Klari

Investicija od 3,5 milijuna eura omogućit će objedinjenu proizvodnju i ugostiteljstvo u Novom Zagrebu koju financiraju kreditom HBOR-a

Pivovara Mlinarica, poznata zagrebačka craft pivovara sa Ksavera, ulaže 3,5 milijuna eura u izgradnju novog poslovno-proizvodnog pogona u Novom Zagrebu Svetoj Klari, čime ulazi u novu fazu razvoja poslovanja.

Kako ističe Sanja Jendrić, supruga osnivača Mlinarice Ivice Jendrića, riječ je o investiciji kojom žele dugoročno riješiti pitanje proizvodnih kapaciteta, ali i objediniti proizvodnju i ugostiteljstvo na jednoj lokaciji.

Izvođač radova je Tehnika, a projekt se financira kreditom HBOR. Iako su u početnoj fazi razmatrali financiranje putem europskih fondova, istaknula je Jendrić, od toga su odustali jer su procijenili da bi administrativni i vremenski okvir EU projekata bio neusklađen s realnim potrebama poslovanja i rokovima koje zahtijeva tržište.

Novi pogon u Svetoj Klari obuhvatit će proizvodnju piva, ali i ugostiteljski objekt, čime Mlinarica nastavlja model koji kombinira proizvodnju i izravnu potrošnju. Postojeći kapaciteti, prema riječima Sanje Jendrić, već dulje vrijeme predstavljaju ograničenje jer je potražnja veća od proizvodnih mogućnosti.

- Planirani kapacitet novog pogona iznosit će do 3.000 hektolitara piva dnevno, a važno je naglasiti da Mlinarica već sada prodaje praktično sve količine koje proizvede. Budući kapaciteti su, prema aktualnim ugovorima i narudžbama, unaprijed popunjeni, što investiciju čini logičnim nastavkom rasta - naglasila je Jendrić.