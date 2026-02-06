Hlađenje nekretnina: prodaja lani pala 13 posto, na obali 18 posto

Pad kupoprodaja vidljiv je u gotovo svim regijama, a najizraženiji je na obali zbog slabljenja interesa stranih kupaca

Nakon nekoliko godina snažnog rasta i rekordnih rezultata, hrvatsko tržište nekretnina u 2025. godini definitivno je ušlo u fazu vidljivog hlađenja. Pokazuju to najnoviji podaci Porezne uprave, prema kojima je ukupan broj kupoprodaja nekretnina lani pao 13,2 posto u odnosu na 2024. godinu, čime je prekinut višegodišnji uzlazni trend koji je kulminirao 2022. godine. Tržište je doduše zabilježilo mali pad i u 2024.godini, a u pojedinim županijama manji silazni trend je bio vidljiv i godinu prije.