HLIPO: Poslovni optimizam i dalje u ekspanziji, ali rizici se pojačavaju

Na temelju istraživanja na 400 ispitanika iz sedam ključnih sektora HLIPO indeks pokazuje da je poslovni optimizam i dalje u fazi ekspanzije

Hendal-Liderov indeks poslovnog optimizma (HLIPO), na temelju istraživanja agencije Hendal na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala na 400 ispitanika iz sedam ključnih gospodarskih sektora, pokazuje da je poslovni optimizam i dalje u fazi ekspanzije, no već peti kvartal zaredom bilježi pad na godišnjoj razini – ovaj put za sedam bodova.

- To sugerira kako realni rast hrvatskog BDP-a usporava početkom godine te je u skladu s HUP-ovom prognozom da će realni rast u 2026. usporiti na 2,5 posto s preliminarnih 3,2 posto u prošloj godini. Sukobi na Bliskom istoku kreiraju silazne rizike po rast, a uzlazne rizike po inflaciju - komentira Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a, čiju cjelovitu analizu HLIPO-a donosimo u nastavku: