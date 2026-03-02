Biznis i politika
HNB već od proljeća očekuje višu inflaciju zbog rata na Bliskom istoku
2. ožujka 2026.
foto Ratko Mavar
Recentni rast cijena sirovina predstavlja rizik da inflacija bude veća u odnosu na ranija očekivanja, poručili su iz središnje banke
Usporavanje inflacije tijekom ove godine ostat će, po svemu sudeći, neostvarena želja domaćih ekonomskih analitičara. Ratni požar koji se u svega tri dana proširio cijelim Bliskim istokom nakon američko-izraelskog napada na Iran i likvidacije tamošnjeg vjerskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, lansirao je cijene nafte.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci