HNB već od proljeća očekuje višu inflaciju zbog rata na Bliskom istoku

2. ožujka 2026.
Hrvatska narodna banka
Recentni rast cijena sirovina predstavlja rizik da inflacija bude veća u odnosu na ranija očekivanja, poručili su iz središnje banke

Usporavanje inflacije tijekom ove godine ostat će, po svemu sudeći, neostvarena želja domaćih ekonomskih analitičara. Ratni požar koji se u svega tri dana proširio cijelim Bliskim istokom nakon američko-izraelskog napada na Iran i likvidacije tamošnjeg vjerskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, lansirao je cijene nafte. 

