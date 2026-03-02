Iran zasad ne zatvara Hormuški tjesnac, nafta skače

Cijene nafte skočile do 13 posto, plin u EU na najvišoj razini u godinu dana, tankerima otkazano osiguranje u Perzijskom zaljevu

Iran zasada ne planira zatvarati Hormuški tjesnac, nakon napada SAD-a i Izraela, izjavio je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u nedjelju u razgovoru za Al Jazeeru.

- Ne namjeravamo zasada zatvarati Hormuški tjesnac, niti planiramo, u trenutnoj fazi, poduzeti bilo kakve mjere koje bi poremetile plovidbu (tjesnacem) - rekao je šef iranske diplomacije za Al Jazeeru koju većinom financira katarska vlada.

Iran proizvodi oko 3,3 milijuna barela dnevno i oko 1,3 milijuna barela kondenzata i drugih tekućih ugljikovodika. U subotu čule su se eksplozije i na iranskom otoku Khargu na sjeveru Perzijskog zaljeva, s terminalima iz kojih se stranim kupcima otprema 90 posto iranskog izvoza nafte. Najveći je kupac iranske nafte Kina.

Napetosti na Bliskom istoku naglo su eskalirale nakon što su američke i izraelske snage u subotu ujutro napale Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, uključujući i velike proizvođače nafte i plina Katar, Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate.

U međuvremenu je nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo tranzit nafte, goriva i ukapljenog prirodnog plina kroz tjesnac koji je velikim dijelom u iranskim teritorijalnim vodama.

Satelitski podaci pokazali su veliki broj brodova usidrenih u blizini ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata poput Fujairaha.

Skupina pomorskih osiguravatelja, uključujući Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club i American Club, objavila je da zbog sukoba otkazuje pokriće ratnih rizika za brodove u regiji Perzijskog zaljeva.

U takvim su uvjetima cijene plina u Europi poskočile u ponedjeljak više od 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u više od godinu dana.

Cijene nafte bile su ujutro na londonskom tržištu za čak 13 posto više nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna i iznosile su 82,37 dolara po barelu. Nakon podneva barel je bio u plusu 5,36 posto i stajao je 78,23 dolara.

Hormuškim tjesnacem prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno i otprilike petina isporuka ukapljenog plina, uglavnom iz Katara, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) iz 2024. godine.