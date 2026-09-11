Upravi Zagrebačke burze mandat produžen za godinu dana

Kratki mandat posljedica je Finine ponude za preuzimanje burze koja je 'zapela' u Sloveniji, ali i skorim istekom mandata Nadzornom odboru

Nakon šestomjesečnog mandata, Uprava Zagrebačke burze dobila je jednogodišnji mandat. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj u četvrtak donijela je rješenje kojim su Ivana Gažić i Tomislav Gračan dobili novi mandat. Podsjetimo, Gažić kao predsjednica Uprave i Gračan kao član Uprave vode Zagrebačku burzu još od 2009. i uvjerljivo su najdugovječniji članovi Uprave od obnove rada domaće burze 1991. godine.

Svih ovih godina imali su četverogodišnje mandate, a sredinom ožujka – istekom prethodnog punog mandata – Gažić i Gračan dobili su mandat na samo šest mjeseci. Posljedica je to lanjske ponude za preuzimanje većinskog udjela u Zagrebačkoj burzi koju je dala Financijska agencija. S obzirom na to da je ponuda trenutačno 'na čekanju' dok se ne razriješi spor Fine i slovenskog financijskog regulatora koji nije dao odobrenje za posredno preuzimanje Ljubljanske burze – u vlasništvu hrvatske burze – ovakvi kratki mandati su i očekivani.

Tim više jer u veljači iduće godine istječe mandat i sadašnjoj postavi Nadzornog odbora na čelu s Matkom Maravićem, izvršnim direktorom Interkapitala. Dok traju nedoumice oko buduće vlasničke strukture, ne jenjava aktivnost investitora koja se pojačano bilježi već pune tri godine. Prema podacima iz kolovoškog izvješća o trgovanju, u dosadašnjem dijelu godine ukupni promet dosegnuo je 650,9 milijuna eura, za četvrtinu više nego godinu ranije.

Od toga je redovni dionički promet unutar knjige ponuda iznosio 445,7 milijuna eura, što je u odnosu na lanjski kolovoz porast od gotovo 40 posto.