Air China uspostavlila zračnu liniju Zagreb - Bukurešt - Peking

Zrakoplov Air China na inauguralnom letu iz Pekinga sletio je jutros u 9 sati i 45 minuta u zagrebačku zračnu luku „Franjo Tuđman“

Kineski zrakoplovni prijevoznik Air China od danas redovno leti na relaciji Zagreb – Bukurešt – Peking, a njihov prvi zrakoplov na inauguralnom letu iz Pekinga sletio je jutros u 9 sati i 45 minuta u zagrebačku zračnu luku „Franjo Tuđman“, čime je i službeno otvorena prva redovita, cjelogodišnja zračna linija između Hrvatske i Kine, a Zagreb postao dio redovite europske mreže Air China.

Kineski avioprijevoznik prometovat će na ovoj liniji tijekom cijele godine, tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, sa širokotrupnim zrakoplovima Airbus A330-200 koji u floti ovog prijevoznika imaju kapacitet od 265 sjedala. Na prvom letu iz Pekinga preko Bukurešta u Zagreb je doputovalo 210 putnika, što je u odnosu na puni kapacitet zrakoplova odlična popunjenost kabine i smatra se dobrim startom ove zračne linije.

Prema podacima iz rezervacijskog sustava kojima raspolaže AvioRadar, za povratni let iz Zagreba evidentirano je ukupno 68 putnika, odnosno 4 u poslovnom i 64 u ekonomskom razredu. Let traje ukupno 14 sati zajedno s pauzom u Bukureštu od tri sata zbog ulijevanja goriva i pregleda putnika.

Povratni let prema Pekingu također ima zaustavljanje u Bukureštu u trajanju od 3 sata, a putnici iz Zagreba putovanje započinju iz dijela terminala koji se nalazi u Schengenu, što znači da u Bukureštu obavljaju granične formalnosti odnosno izlaze iz prostora Schengena.

Zahvaljujući širokotrupnim zrakoplovima Airbus A330-200, Zagreb dobiva novu cjelogodišnju interkontinentalnu vezu i znatno bolju povezanost s kineskim tržištem i velikim čvorištem Air Chine u Pekingu, odakle prijevoznik nudi široku mrežu domaćih i međunarodnih odredišta u Kini i ostatku Azije.

Vrata prema jugoistočnoj Europi

Uspostavom zračne linije Zagreba s Pekingom ponovno se jača zračna povezanost Hrvatske s azijskim tržištima nakon pandemije jer je Kina dotad bila jedno od brže rastućih dalekih emitivnih turističkih tržišta za Hrvatsku, a nova redovita linija trebala bi dodatno olakšati turistička i poslovna putovanja između dviju zemalja.

- Pokretanje ove linije proširuje našu međunarodnu mrežu i pruža novu vezu između Hrvatske i jednog od najdinamičnijih tržišta, Kine, dodatno jačajući i ulogu Zagreba kao međunarodnih vrata prema jugoistočnoj Europi. Takvo postignuće ne bi bilo moguće bez predanosti i suradnje mnogih partnera, od Air China i Veleposlanstvu NR Kine u RH, hrvatske Vlade, ministarstava turizma i sporta te mora, prometa i infrastrukture, do Agencije za civilno zrakoplovstvo, turističkih partnere i drugih - rekao je član uprave Međunarodne zračne luke Zagreb Nicolas Duthilleul dodavši da je zračna luka Zagreb prošle godine imala više od 4,7 milijuna putnika te da su uvjereni kako će s ovom novom rutom proširiti mogućnosti putovanja, a i za kineske putnike se luka pripremila s dodatnim informacijama i signalizacijom na kineskom jeziku na cijelom terminalu.

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin ocijenio jei da to nije samo prvi let u povijesti kinesko-hrvatskih odnosa, već i još jedna povijesna prekretnicu u prijateljskoj suradnji dvije zemlje.

- Kina i Hrvatska ponose se dugom poviješću kulturnih razmjena te gospodarskih i trgovinskih veza, koje datiraju još iz drevnog Puta svile u doba Marka Pola, a sada se to nastavlja i stalnim napretkom u bilateralnim odnosima i plodonosnim rezultatima u suradnji u svim sektorima - rekao je kineski ambasador.