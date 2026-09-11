Žigman najavio skuplji novac: ‘Inflacija u Hrvatskoj još nije gotova’

Guverner HNB-a očekuje da će stroža politika ESB-a obuzdati inflaciju, dok rast cijena energije ponovno stvara pritisak

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman komentirao je jučerašnju odluku Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) o podizanju kamatnih stopa, ocijenivši da će restriktivnija monetarna politika pridonijeti i smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj.

Upravno vijeće ESB-a je na svojoj 601. sjednici po drugi put ove godine povećalo ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. Kamatna stopa na novčani depozit, koja je u uvjetima velikih viškova likvidnosti primarni pokazatelj karaktera monetarne politike, tako raste na 2,50 posto.

Žigman, koji je i član tog vijeća, kazao je da se monetarna politika pooštrava kao odgovor na rast cijena energenata i s tim povezane inflacijske pritiske. To potvrđuje i rast godišnje stope inflacije u europodručju s 2,9 posto u srpnju na 3,3 posto u kolovozu.

- Restriktivnija monetarna politika pridonijet će i smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj, nakon što je u kolovozu inflacija blago ojačala pod utjecajem rasta cijena energije. Pritom je vidljivo približavanje ukupne inflacije prosjeku europodručja, uz smanjenje razlike na manje od pola postotnog boda - komentirao je Žigman.

Kazao je i da je gospodarstvo europodručja pokazalo otpornost unatoč energetskom šoku, pa bi rast ekonomske aktivnosti mogao biti snažniji od ranijih očekivanja, što dodatno podupire odluku o podizanju kamatnih stopa.

Rekao je i da neizvjesnost ostaje visoka, a da je Upravno vijeće ESB-a razmatralo više mogućih makroekonomskih scenarija povezanih s različitim kretanjima cijena nafte i plina. "I dalje ćemo pomno pratiti nove pokazatelje, osobito one koji mogu ukazati na neizravne i sekundarne učinke rasta cijena energenata na inflaciju. Cilj ostaje nepromijenjen - vratiti inflaciju u europodručju na dva posto u srednjem roku", poručio je Žigman u komentaru koji je na LinkedInu objavio HNB.