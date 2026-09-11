Stjepan Lacković novi pročelnik Odjela komunikacijskih znanosti Algebra Bernays

Lacković na novu poziciju dolazi s interdisciplinarnim akademskim i profesionalnim iskustvom koje povezuje komunikacijske i informacijske znanosti, politologiju te europske studij

Sveučilište Algebra Bernays u novu akademsku godinu ulazi s dodatno osnaženim kapacitetima u području komunikacijskih znanosti. Nakon unaprjeđenja sveučilišnog diplomskog studija Odnosi s javnošću, koji studentima donosi suvremene sadržaje iz strateškog komuniciranja, upravljanja reputacijom, digitalne komunikacije, umjetne inteligencije i leadershipa, novi korak u razvoju područja predstavlja imenovanje doc. dr. sc. Stjepana Lackovića pročelnikom Sveučilišnog odjela komunikacijskih znanosti.

Lacković na novu poziciju dolazi s interdisciplinarnim akademskim i profesionalnim iskustvom koje povezuje komunikacijske i informacijske znanosti, politologiju te europske studije. Diplomirao je filozofiju i informacijske znanosti 2006. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom je 2008. magistrirao političke znanosti na Central European Universityju u Budimpešti. Dodatno akademsko usavršavanje nastavio je na Jagiellonskom sveučilištu u Krakovu, gdje je 2011. magistrirao europske studije. Akademski stupanj doktora politologije stekao je 2021. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2011. godine zaposlen je na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, gdje od studenoga 2020. obnaša funkciju voditelja stručnog diplomskog studija Komunikacijski menadžment. U nastavnom radu predaje kolegije iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, povezujući akademski rad s iskustvom upravljanja studijskim programom.

Njegovo imenovanje dio je šireg procesa razvoja i unaprjeđenja akademskih i stručnih kapaciteta Sveučilišta u području komunikacijskih znanosti. Uz nadograđeni diplomski studij Odnosi s javnošću, Sveučilište dodatno širi obrazovnu vertikalu u ovom području uvođenjem novog poslijediplomskog specijalističkog studija Strateško komuniciranje, za koji su upisi u tijeku.

Novi studij namijenjen je profesionalcima koji žele prijeći s operativnog na strateško upravljanje komunikacijama, razviti napredne kompetencije ili preuzeti vodeće komunikacijske i savjetodavne uloge. Program povezuje strateško komuniciranje i komunikacijski menadžment s upravljanjem reputacijom i kriznim komuniciranjem, digitalnim medijima, brend menadžmentom, međunarodnim komuniciranjem te primjenom umjetne inteligencije u komunikacijskoj industriji. Poseban naglasak stavljen je na praktičan rad, studije slučaja i suvremene komunikacijske izazove u poslovnom i društvenom okruženju.

Preuzimanjem dužnosti pročelnika Sveučilišnog odjela komunikacijskih znanosti Lacković će tako sudjelovati u daljnjem razvoju područja koje Sveučilište istodobno osnažuje kroz novu upravljačku strukturu, unaprjeđenje postojećih studijskih programa i razvoj novih programa na poslijediplomskoj razini.