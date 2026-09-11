Konferencija Impact SEE’26 otkriva svoj program

Ryan Reynolds, dr. Anna Lembke, Ilian Mihov, David Popovici i gotovo 200 drugih govornika 29. i 30. rujna 2026. stižu u Bukurešt

Treće izdanje konferencije Impact SEE’26 presented by Mastercard u Bukureštu okupit će više od 2.500 sudionika u prostorima Romexpo Exhibition Center i Face Convention Center. Ovogodišnji program obuhvaća osam tematskih cjelina, među kojima su dvije nove: Investicije i startupovi te Kultura. Na tri glavne pozornice i u Impact Bookstoreu događanje povezuje međunarodnu stručnost s iskustvom ljudi koji grade kompanije i institucije jugoistočne Europe.

„Da biste vidjeli što slijedi, morate gledati izvan vlastitog područja. Tehnologija mijenja ono što je moguće. Kultura mijenja ono što ljudi žele. Kapital oblikuje ono što se gradi. Prednost proizlazi iz razumijevanja kako su te promjene međusobno povezane”, kaže Krystian Wolak, osnivač i glavni izvršni direktor Impacta. „Na konferenciji Impact SEE možete provjeriti svoje ideje s ljudima iz drugih sektora i tržišta, istražiti nove smjerove i upoznati potencijalne partnere iz cijele regije. Ako nam posvetite dva dana svog vremena, pobrinut ćemo se da ih iskoristite na najbolji način. Naša je ambicija jednostavna: dva dana u Bukureštu čija će vrijednost trajati još dugo nakon što odete.”

Ekonomija pažnje

Za holivudsku zvijezdu i poduzetnika Ryana Reynoldsa kreativnost je postala poslovna vrijednost. Njegov rad s kompanijama Maximum Effort, Aviation Gin i Mint Mobile pokazuje kako prepoznatljiv glas može pomoći brendu da privuče pažnju, osvoji kupce i dosegne nova tržišta. Tijekom svojeg prvog službenog nastupa u Rumunjskoj, drugog dana konferencije Impact SEE, to će iskustvo prenijeti u razgovor o poduzetništvu.

Odnos brenda i poslovanja bit će tema razgovora i s Louise McEwen, glavnom direktoricom marketinga McLaren Racinga, čije je sudjelovanje dio Mastercardova partnerstva s McLaren Mastercard Formula 1 timom. Razgovor će moderirati Sergiu Mircea, izvršni direktor marketinga i komunikacija u Banca Transilvaniji.

Borba za pažnju ima posljedice koje nadilaze komercijalni uspjeh. Dr. Anna Lembke, psihijatrica sa Stanforda i autorica knjige Dopamine Nation, otvorit će prvi dan uvodnim izlaganjem, nakon čega će se pridružiti Ömeru Tetiku, glavnom izvršnom direktoru Banca Transilvanije, i Cosminu Vladimirescuu, generalnom direktoru Mastercarda za Rumunjsku i Hrvatsku, u razgovoru ‘Ekonomija dopamina: vodstvo, tehnologija i borba za ljudsku pažnju’. Njihov razgovor povezuje znanost o ponašanju s odlukama koje kompanije donose o tehnologiji, odnosima s korisnicima i vodstvu.

Sljedeća priča o rastu jugoistočne Europe

Odakle će doći sljedeći val rasta u regiji i što će kompanijama biti potrebno da u njemu sudjeluju? Ekonomist i bivši dekan europske poslovne škole INSEAD-a Ilian Mihov analizirat će sile koje će oblikovati konkurentnost u desetljeću koje dolazi, nakon čega će se pridružiti Bartoszu Ciołkowskom iz Mastercarda i Erdemu İnanu iz Trendyola u razgovoru 'Nova pravila konkurentnosti: talenti, tehnologija i kapital'.

Impact Bukurešt_2

Ekonomski program bavit će se i pitanjem kako javne politike mogu potaknuti ulaganja, ojačati konkurentnost i stvoriti uvjete za dugoročan rast. Rumunjski ministar financija Alexandru Nazare govorit će o tome kako se gospodarske ambicije pretvaraju u prosperitet.

O novim pokretačima europskog rasta razgovarat će Ambrozie-Irineu Darău, rumunjski ministar gospodarstva, digitalizacije, poduzetništva i turizma, te Delina Ibrahimaj, albanska ministrica gospodarstva i inovacija. U raspravi će sudjelovati i Michał Baranowski, državni podtajnik u poljskom Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije.

Guvernerka središnje banke Moldove Anca Dragu, Emir Kurtić, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, te albanski zamjenik ministra financija Endrit Yzeiraj razgovarat će o središnjem bankarstvu, gospodarskoj tranziciji i europskim integracijama. U zasebnom uvodnom izlaganju Victor Negrescu, potpredsjednik Europskog parlamenta, analizirat će izglede za rast jugoistočne Europe u fragmentiranom globalnom gospodarstvu.

Primjena umjetne inteligencije u praksi

Kako umjetna inteligencija ulazi u svakodnevno poslovanje, kompanije moraju odlučiti gdje je primijeniti, koliko joj odgovornosti povjeriti i kako procjenjivati rezultate. Programska cjelina Umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost prati ta pitanja kroz radno okruženje, odnos s korisnicima i sustave koji podupiru oboje.

Kelly Devine, predsjednica Mastercard Europe, u svojem će uvodnom izlaganju 'Koji problem rješavamo?' publici postaviti temeljno pitanje. Ono je polazište za širi razgovor o područjima u kojima tehnologija može donijeti stvarnu promjenu.

Itai Green iz Innovate Israela govorit će o primjeni umjetne inteligencije u poslovnim sustavima. Andi-Lucian Cristea, zastupnik u Europskom parlamentu, Stefan Andonovski, ministar digitalne transformacije Sjeverne Makedonije, Nedim Baytorun iz Vodafonea i Marek Cynowski iz Adobea analizirat će sposobnost Europe da razvija i širi primjenu umjetne inteligencije. U programu će sudjelovati i Diella, albanska državna ministrica za umjetnu inteligenciju.

Ta pitanja postaju konkretna u bankarstvu. Tsvetanka Mintcheva iz UniCredit Bulbanka, Dana Dima iz BCR-a i Gabriela Folcut iz Rumunjske udruge banaka analizirat će ulogu umjetne inteligencije u smanjenju troškova i izgradnji odnosa. U području digitalne trgovine Brice van de Walle iz Mastercarda razmotrit će što se događa s povjerenjem kada stroj obavlja kupnju u nečije ime.

Kako sve više poslovnih odluka ovisi o tehnologiji, sigurnost postaje dio istog razgovora. Richard K. LaTulip iz Recorded Futurea analizirat će poslovne rizike i način na koji zero-trust arhitekture mijenjaju sigurnost u suvremenim organizacijama.

Ljudi koji pokreću rast

Za osnivače kompanija razlika između prilike i održivog poslovanja mjeri se odlukama o financiranju, zapošljavanju i kupcima. Radu Georgescu iz SeedBlinka sudjelovat će u raspravi o investicijskom zamahu jugoistočne Europe i nedostatku kapitala i talenata koji ga mogu ograničiti. Osnivačica TrialHuba Maya Zlatanova prenijet će iskustvo uvođenja promjena u izrazito konzervativnoj industriji.

Olimpijski prvak u plivanju David Popovici ponudit će još jednu perspektivu o tome kako se potencijal pretvara u vrhunski rezultat. Pridružit će se Raluci Negulescu Balaci iz UiPath Foundationa u razgovoru o izvrsnosti, prilikama i umjetnoj inteligenciji u razvoju sljedeće generacije lidera, koji će moderirati Michael Atalla iz UiPatha.

Vrijednost mjesta

Izgledi regije ovise i o načinu na koji se razvijaju njezini gradovi i destinacije. Marcin Moczyróg iz Ubera analizirat će odnos turizma, mobilnosti i zelene ekonomije, dok će se u razgovoru u kojem sudjeluje Simona Constantinescu iz Federacije rumunjske hotelske industrije razmatrati kako destinacije mogu graditi otpornost.

Impact Bukurešt

Nova programska cjelina Culture istražuje ulogu kreativne ekonomije u razvoju regije. Predstavnici Tvrđave kulture Šibenik i Zaklade BONTE razgovarat će o tome kako mjesta mogu graditi svoju budućnost na kulturnoj baštini koja ih čini prepoznatljivima.

Izvan pozornice

U Impact Bookstoreu sudionici će tijekom potpisivanja knjiga moći upoznati Annu Lembke, Ninu Angelovsku Stankov, Itaija Greena i Richarda K. LaTulipa. Organizirano umrežavanje, formati namijenjeni rukovoditeljima i Evening Networking Cocktail pružit će prilike za razmjenu iskustava i istraživanje potencijalnih partnerstava.

Na prošlogodišnjem izdanju u Bukureštu dvije su kompanije potpisale sporazum o suradnji prije nego što je događanje završilo. Međunarodnim kompanijama Impact SEE otvara vrata jugoistočne Europe kroz povezivanje s ljudima koji oblikuju njezina tržišta. Kompanijama iz regije omogućuje pristup investitorima, potencijalnim partnerima i iskustvu izvan njihovih postojećih mreža.

Sudionici mogu planirati umrežavanje i prije dolaska koristeći objavljeni popis potvrđenih kompanija kako bi identificirali organizacije s tržišta i iz sektora do kojih žele doći.

Istražite cijeli program i rezervirajte svoju ulaznicu na impactsee.com.