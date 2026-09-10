Slovenski burzovni veteran: Danas bi Slovenija trebala učiti od Hrvatske

Igor Štemberger vraća Iliriku na Zagrebačku burzu i priznaje da je pogriješio kada se nakon financijske krize povukao iz Hrvatske

Nakon višegodišnje letargije izazvane financijskom krizom, posljednjih godina domaće tržište kapitala ​postalo je zanimljivije ulagačima, i to ne samo domaćima već i onima iz susjednih država. Svjedoči tomu i vijest s kraja kolovoza da je slovenska investicijska kuća Ilirika postala prvi udaljena (engl. remote) članica Zagrebačke burze. Ilirika nije potpuno nepoznata u Hrvatskoj.

Prije krize ovdje je imala podružnicu koja je 2007., na vrhuncu tržišta, imala 128 milijuna eura prometa. No s udarom krize povukla se iz Hrvatske. Što danas misli o toj odluci, ali i o sadašnjem stanju na slovenskoj i hrvatskoj burzi, za Lider govori osnivač i predsjednik Uprave Ilirike Igor Štemberger, jedan od veterana slovenske burze.