Biznis i politika

Slovenski burzovni veteran: Danas bi Slovenija trebala učiti od Hrvatske

10. rujna 2026.
Igor Štemberger portretFoto:Borut Zivulovic/BOBO
foto Borut Živulović Bobo
Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Igor Štemberger vraća Iliriku na Zagrebačku burzu i priznaje da je pogriješio kada se nakon financijske krize povukao iz Hrvatske

Nakon višegodišnje letargije izazvane financijskom krizom, posljednjih godina domaće tržište kapitala ​postalo je zanimljivije ulagačima, i to ne samo domaćima već i onima iz susjednih država. Svjedoči tomu i vijest s kraja kolovoza da je slovenska investicijska kuća Ilirika postala prvi udaljena (engl. remote) članica Zagrebačke burze. Ilirika nije potpuno nepoznata u Hrvatskoj.

Prije krize ovdje je imala podružnicu koja je 2007., na vrhuncu tržišta, imala 128 milijuna eura prometa. No s udarom krize povukla se iz Hrvatske. Što danas misli o toj odluci, ali i o sadašnjem stanju na slovenskoj i hrvatskoj burzi, za Lider govori osnivač i predsjednik Uprave Ilirike Igor Štemberger, jedan od veterana slovenske burze.

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