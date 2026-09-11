Pripuz preuzeo još sedam hektara bivše sisačke Željezare

Zemljište bivšeg njemačkog pogona u Sisku, u vlasništvu propalog Max Aichera, ovog je ljeta tiho preuzela CIOS grupa

Gotovo sedam hektara bivšeg pogona hladne prerade cijevi u sisačkoj željezari ovoga je srpnja u tišini dobilo novog vlasnika, čime je i formalno zatvoreno jedno od najspornijih poglavlja hrvatske privatizacije. Prodavatelj je njemačka grupacija Max Aicher (koja stoji iza Rohrwerk Maxhütte), tvrtka čiju je izdašnu ponudu Vlada 2007. ignorirala kako bi Valjaonicu prepustila američkom CMC-u. Danas, dvadesetak godina kasnije, Nijemci izlaze iz priče, a ogromnu česticu preuzima C.I.O.S. grupa u vlasništvu Petra Pripuza.

Za nekadašnji pogon hladne prerade cijevi to vjerojatno znači kraj nade u obnovu proizvodnje, a na scenu, sudeći po novom vlasniku, stupa biznis gospodarenja i prerade otpada.

Od pobjede na papiru do stečaja u Bavarskoj

Rohrwerk Maxhütte je 2006. i 2007. tri puta pokušao kupiti sisačku Valjaonicu cijevi na natječajima Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nudio je 405 milijuna kuna za vlasnički udjel te ulaganja vrijedna oko četiri milijarde kuna, odnosno više od pola milijarde eura, ali je svaki put odbijen bez jasnog obrazloženja. Valjaonica je prodana švicarskoj podružnici američkog CMC-a za deset puta nižu cijenu. Tvrtka se poslije godinama pravno žalila na taj ishod, no unatoč tome, njemačka je grupacija u Sisak ipak ušla, samo drugim putem..