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Otvoren natječaj za godišnje nagrade za zelenu gradnju 2026.

11. rujna 2026.
Otvoren natječaj za godišnje nagrade za zelenu gradnju 2026.

Otvoren natječaj za godišnje nagrade za zelenu gradnju 2026.

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Nagrade se tradicionalno dodjeljuju projektima, ustanovama i osobama koji su se istaknuli na području zelene gradnje i održivo izgrađenog okoliša u prethodnih godinu dana

Natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivo izgrađeni okoliš 2026. otvoren je do 11.11.2026. godine, a mogu se prijaviti sve pravne i fizičke osobe iz Hrvatske koje su završile projekte u razdoblju od 1.07.2025. godine do 1.09.2026. godine.

Nagrade su priznanja projektima, ustanovama i osobama koji su se istaknuli na ovom području u prethodnih godinu dana.

Organizatori natječaja su Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC Croatia) i Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS) i ove godine slave 10. obljetnicu. Tijekom posljednjih deset godina nagrade su postale jedno od najvažnijih priznanja u području održive gradnje u Hrvatskoj. Dobitnici nagrada predstavljaju primjere izvrsnosti, inovativnosti i odgovornog upravljanja prostorom te svojim djelovanjem postavljaju standarde za budući razvoj sektora.

Cilj nagrada je promicanje kvalitetne zelene gradnje, održivog upravljanja resursima, kružnog gospodarstva i inovativnih rješenja koja doprinose kvalitetnijem životu i očuvanju okoliša.

- Jubilarna, deseta dodjela nagrada još jednom potvrđuje ono najvažnije, Hrvatska se može pohvaliti iznimno kvalitetnim projektima, vrhunskim stručnjacima i organizacijama koje hrabro predvode našu zelenu tranziciju. Izuzetno smo ponosni što imamo priliku istaknuti najbolje među najboljima te vjerujemo da će njihovi uspjesi biti inspiracija i drugima da se odvaže na pozitivne promjene - kaže Dean Smolar, direktor Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

Nagrade će se dodijeliti u 6 kategorija, svoje projekte ili ustanove/organizacije možete prijaviti u 5 kategorija dok osobu godine predlaže i bira stručno povjerenstvo.

- Ukoliko imate kvalitetan projekt, novogradnju ili obnovu zgrade koji pokazuje dobru suradnju struke, industrije i zajednice i kojim doprinosite održivoj  budućnosti, prijavite se - zaključuje Igor Kemenović, predsjednik HUPFAS-a.

Više o natječaju i uvjetima prijave dostupno je na poveznici.

#Održivi Razvoj#Zelena Gradnja#Kružno Gospodarstvo#Gbc Croatia#Hupfas#Dean Smolar#Igor Kemenović
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