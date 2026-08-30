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Sukob između SAD-a i Kanade mnogo je više od međusobnoga trgovinskog rata

30. kolovoza 2026.
kanada, SAD
foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina
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Američko-kanadski trgovinski rat važna je epizoda američko-kineske bitke za dominaciju u zapadnoj hemisferi, odnosno na oba američka kontinenta

Prekid pregovora o trgovinskom sporazumu između SAD-a i Kanade u samome finišu najjednostavnije je nazvati trgovinskim ratom. Osobito nakon što je američki predsjednik Donald Trump na kanadsko istupanje iz pregovora odgovorio novim carinskim stopama od 50 posto na uvoz iz Kanade, a kanadski premijer Mark Carney uzvratio najavom mjere 'dolar za dolar', odnosno podizanjem carinskih stopa na izabrane američke proizvode, kako bi se poravnao gubitak nastao zbog Trumpovih carina.

No trenutačni trgovinski sukob između SAD-a i Kanade mnogo je više od bilateralnoga trgovinskog rata. Da bi se razumjela njegova geopolitička dubina, važno je u jednadžbu uvrstiti još nekoliko važnih varijabla.

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#Donald Trump#Mark Carney#Xi Jinping#Trgovinski Rat#Sad#Kanada#Kina#Brazil
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