Vlada predstavila plan za industriju vrijedan gotovo tri milijarde eura

Hrvatska do 2034. želi povećati produktivnost i izvoz industrije, ubrzati digitalizaciju te smanjiti emisije i energetsku potrošnju

Vlada je u ponedjeljak donijela Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske od 2027. do 2034. godine te Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana od 2027. do 2030. godine, čime želi postići konkurentnu, čistu, otpornu i sigurnu industriju.

Nacionalni plan definira prioritete industrijskog razvoja Republike Hrvatske usmjerene na jačanje konkurentnosti industrije, dekarbonizaciju proizvodnih procesa, poticanje tehnološkog napretka te stvaranje preduvjeta za razvoj novih industrija visoke dodane vrijednosti, uz povezivanje zelene i digitalne tranzicije s povećanjem konkurentnosti gospodarstva.

Prema vladinoj ocjeni, dokument predstavlja strateški okvir za provedbu javnih politika u području industrije, s naglaskom na prerađivačku industriju.

Nacionalni plan obuhvaća mjere za modernizaciju i digitalizaciju industrije, povećanje proizvodnih kapaciteta, rast proizvodnje, produktivnosti i izvoza, razvoj digitalnih i zelenih vještina te poticanje primjene načela kružnog gospodarstva i učinkovitog korištenja resursa.

Tri glavna cilja

Strukturiran je kroz tri cilja. To su konkurentna i izvozno orijentirana industrija, usmjerena na povećanje produktivnosti, konkurentnosti i izvoza, zatim čista industrija, usmjerena na dekarbonizaciju industrije, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te naposljetku otporna i sigurna industrija usmjerena na jačanje otpornosti industrije te poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim strateškim područjima.

Vlada je usvojila i akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za razdoblje do 2030. godine, kojim se definiraju mjere, praćenje uspješnosti, rokovi, nadležnost te procjena potrebnih troškova za provedbu mjera nacionalnog plana. Ukupan procijenjeni trošak provedbe nacionalnog plana za razdoblje od 2027. do 2034. godine iznosi dvije milijarde i 998 milijuna eura, a procijenjeni trošak provedbe akcijskog plana je 1,87 milijardi eura.

Za provedbu nacionalnog i akcijskog plana osigurat će se financijska sredstva iz državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih raspoloživih izvora financiranja. Premijer Andrej Plenković rekao je da je cilj modernizirati i digitalizirati industriju, koja će bit čista i energetski učinkovita, otporna i otvorena inovacijama.

- To su temeljni ciljevi nacionalnog plana - rekao je.

Planom se prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara želi uspostaviti jedinstven strateški okvir za razvoj hrvatske industrije i jasno definirati njezin smjer.

Fokus je, kako je rekao, prije svega na prerađivačkoj industriji, njezinoj modernizaciji, povećanju produktivnosti i dodane vrijednosti te jačanju njezine pozicije na europskom i globalnom tržištu.

- Hrvatska industrija mora povećati produktivnost i dodanu vrijednost, ubrzati digitalizaciju i automatizaciju, provesti zelenu transformaciju i snažnije se uključiti u međunarodne lance vrijednosti - rekao je Šušnjar.

Tri prioriteta aspekta plana nisu odvojena, jer konkurentna industrija mora biti tehnološki napredna, održiva i sposobna odgovoriti na buduće poremećaje, dodao je.

Mjerljivi učinci

Naglašava da je za svaki od tri prioriteta postavljen konkretan i mjerljiv cilj do 2034. godine. Tako je radi ostvarenja konkurentne izvozno orijentirane industrije cilj povećati udio bruto dodane vrijednosti prerađivačke industrije u BDP-u sa 10,6 na 12,5 posto te indeks digitalne intenzivnosti sa 24,4 na 31 posto.

Da bi industrija bila čista, cilj je značajno smanjiti emisijsku intenzivnost, a mjere uključuju energetsku učinkovitost, elektrifikaciju, skladištenje energije i čiste tehnologije, uključujući vodik. Radi jačanja otpornosti i sigurnosti industrije, ulaganja u istraživanje i razvoj u bruto dodanoj vrijednosti prerađivačke industrije trebala bi porasti sa 1,65 na 2,8 posto.

- Ovaj plan nije samo deklarativan dokument jer iza ciljeva stoje konkretni instrumenti i konkretna ulaganja - ustvrdio je Šušnjar.

Najveći dio ulaganja, kako je rekao, planiran je u prvoj fazi provedbe za razdoblje od 2027. do 2030. godine. U tom razdoblju predviđeno je oko 1,9 milijardi eura ulaganja, dok se za razdoblje 2031. do 2034. godine planira nešto više od 1,1 milijarde eura.

Najviši godišnji investicijski intenzitet predviđen je 2029.godine s oko 642 milijuna eura ulaganja.

- Nacionalnim planom postavljamo okvir da hrvatska industrija do 2034.godine bude tehnološki naprednija, produktivnija i otpornija - rekao je Šušnjar.