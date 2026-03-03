Hrvatska ne ovisi o Bliskom istoku: Nafta i LNG su sigurni, zalihe isto

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rast napetosti oko Hormuškog tjesnaca ponovno su otvorili pitanje sigurnosti opskrbe energentima u Europi. Riječ je o jednom od ključnih svjetskih pravaca za transport nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), kroz koji prolazi značajan dio globalne trgovine energijom.

No, što se Hrvatske tiče, s naftom i naftnim derivatima zasad ne bi trebalo biti problema, barem kad je nabava u pitanju. Cjenovni aspekt je druga stvar, doduše.

Prema informacijama koje smo dobili iz Agencije za ugljikovodike (AZU), trenutna situacija u Hormuškom tjesnacu nema izravan utjecaj na uvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. Hrvatska, poručuju, ne uvozi naftu i derivate iz država čiji transport ovisi o prolasku kroz taj pravac.

- Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske trenutačno su na razini višoj od zakonski propisanih 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza. Taj standard proizlazi iz obveza koje Hrvatska ima prema Europska unija i Međunarodna agencija za energiju (IEA) - poručuju iz Agencije. Prema podacima AZU-a, čak 90 posto obveznih zaliha nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, a 10 posto nalazi se u skladištima unutar Europske unije. - Potrebno vrijeme za transport obveznih zaliha iz inozemstva u Republiku Hrvatsku ovisi o vrsti transporta. Tako primjerice u slučaju transporta cestovnim putem procjenjuje se vrijeme transporta od dva do tri dana - kažu u Agenciji.

U slučaju da Vlada Republike Hrvatske donese odluku o mjerama za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, AZU može u roku od 24 sata pokrenuti postupak stavljanja obveznih zaliha na tržište. Riječ je o pokretanju procedure, dok stvarna dinamika isporuke ovisi o logističkim okolnostima.

Iz Jadranskog naftovoda (Janaf) poručili su pak kako tijekom godine na JANAF-ov Terminal Omišalj stiže zanemariva količina nafte iz zemalja Perzijskog zaljeva, stoga zatvaranje Hormuškog tjesnaca trenutno nema utjecaja ni na njihovo poslovanje i ne uzrokuje poremećaje u opskrbi rafinerija.

- Najavljeni tankeri ne dolaze iz pravca zahvaćenog ratnim zbivanjima te će svi tankeri stići na JANAF-ov Terminal Omišalj prema planu - odgovorili su nam iz Janafa te dodali da je njihov 'naftovodno-skladišni sustav u potpunosti siguran i stabilan te svojim kapacitetima može zadovoljiti sve potrebe rafinerija na trasi naftovoda zahvaljujući diverzificiranim dobavnim pravcima nafte'.

LNG: bez poremećaja opskrbe

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su aktualizirale pitanje sigurnosti LNG isporuka iz Perzijskog zaljeva. Europsko tržište plina snažno je povezano s globalnim LNG tokovima, pa bi eventualni poremećaji mogli utjecati prije svega na cijene.