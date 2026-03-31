Ćorić: Hrvatska će imati višu stopu inflacije od prosjeka eurozone

DZS potvrdio snažan skok od 4,8 posto, dok podaci Eurostata smještaju Hrvatsku na samo čelo ljestvice po skupoći u eurozoni

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u ožujku su u odnosu na ožujak 2025. godine u prosjeku više za 4,8 posto, dok su u odnosu na veljaču više za 1,4 posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku, dok podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska u ožujku imala najveću inflaciju u eurozoni.

Značajan je skok međugodišnje stope inflacije u odnosu na veljaču, kada je iznosila 3,8 posto te siječanj 3,4 i prosinac 3,3 posto.

Na rast cijena dominantno su utjecale cijene energije.

Naime, promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), energija je u ožujku u odnosu na ožujak 2025. poskupjela za 11,3 posto, usluge 7,8 posto, a hrana, piće i duhan 3,9 posto. Industrijski neprehrambeni proizvodi pojefitinili su za 0,6 posto.

Na mjesečnoj razini, energija je poskupjela za pet posto, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 1,5 posto, usluge za 0,7 posto te hrana, piće i duhan, za 0,1 posto.

Prema podacima Eurostata, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u ožujku 2026. u odnosu na ožujak 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,7 posto dok su u odnosu na veljaču ove godine više za 1,2 posto.

Eurostatove tablice pokazuju da je Hrvatska u ožujku imala najvišu stopu inflacije u eurozoni, a nakon nje slijedi Litva s 4,5 posto. Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za ožujak 2026. objavljuju se 16. travnja.

Podatke je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je poručio da će Hrvatska vjerojatno imati jednu od najviših stopa inflacije u eurozoni, što ocijenjuje kao neohrabrujuće.

- Indeks potrošačkih cijena takav je zbog udara koji je došao od rasta cijena energenata u cijelom svijetu, pa i u Hrvatskoj. Tome pridonosi i sektor usluga. Hrvatska će imati nešto višu stopu inflacije od prosjeka eurozone, vjerojatno i ponajveću, prema informacijama koje imam. Hrvatska ekonomija je spremna i funkcionira normalno, a ovo je posljedica šoka, rata koji se događa na Bliskom istoku. Nadamo se da će taj sukob prestati. Ako ne prestane, cijela Europa će imati problem s inflatornim kretanjima. Neke zemlje i s dobavom energenata, a Hrvatska nije među tim zemljama, naša je dobava osigurana - zaključio je Ćorić.