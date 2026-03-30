Inflacija u Njemačkoj naglo ubrzala u ožujku zbog skuplje energije

Potrošačke cijene porasle su u ožujku za 2,7 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, za razliiku od veljače kada je inflacija bila 1,9 posto

Inflacija u Njemačkoj naglo je ubrzala u ožujku, uz oštar skok cijena energije, pokazali su u ponedjeljak preliminarni izračuni statističkog ureda.

Potrošačke cijene porasle su u ožujku za 2,7 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, izračunali su statističari na temelju podataka skupine saveznih zemalja.

Još u veljači bile su više za 1,9 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Cijene su tako u prvom proljetnom mjesecu porasle najsnažnije od početka 2024. godine, pokazuju podaci Destatisa.

Energija je u ožujku bila skuplja za čak 7,2 posto nego prije godinu dana, signalizirajući najsnažniji rast cijena od kolovoza 2023. godine i prekid dvogodišnjeg 'jeftinijeg' razdoblja.

Kada se isključe hrana i energija, inflacija je u ožujku iznosila 2,5 posto, kao i u prva dva ovogodišnja mjeseca.

Hrana je pak bila skuplja za 0,9 posto, a usluge za 3,2 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje skok potrošačkih cijena u ožujku za 1,1 posto. U veljači su porasle za 0,2 posto.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu među članicama EU‑a, pokazuje rast cijena u ožujku za 2,8 posto u odnosu na isti lanjski mjesec. U veljači bile su više za 2 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP‑om porasle su u ožujku za 1,2 posto, pokazuju preliminarni izračuni Destatisa, trostruko snažnije nego u veljači.