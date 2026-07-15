Nova era ESG-a: kompanije će morati mijenjati navike potrošača

Održivost više neće ovisiti samo o proizvodnji nego i o tome kako proizvodi i usluge utječu na kupnju, potrošnju i svakodnevne odluke

pišu Anita Knezović i Andrijana Mušura Gabor, stručnjakinje za bihevioralnu ekonomiju Desetljećima je gospodarski rast bio gotovo sinonim za društveni napredak. Veća proizvodnja, veća potrošnja i veći BDP smatrani su receptom za prosperitet. Međutim, klimatske promjene, rastuće nejednakosti i sve veći pritisak na prirodne resurse otvaraju pitanje koje je dugo bilo izvan fokusa poslovnog svijeta: može li model neograničene potrošnje opstati na planetu s ograničenim resursima? Jednako je važno i pitanje kako poduzeće može stvarati vrijednost bez poticanja prekomjerne potrošnje, koje će u idućim godinama sve više određivati konkurentnost kompanija. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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