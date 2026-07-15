Što i kako

Nova era ESG-a: kompanije će morati mijenjati navike potrošača

15. srpnja 2026.
potrošački trendovi, potrošači, kupovina, kupnja, potrošačke navike, istraživanje
foto Shutterstock
dr. sc. Andrijana Mušura Gabor
INSIGHTS behavior lab, stručnjakinja za bihevioralnu ekonomiju; [email protected]
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Održivost više neće ovisiti samo o proizvodnji nego i o tome kako proizvodi i usluge utječu na kupnju, potrošnju i svakodnevne odluke

pišu  Anita Knezović i Andrijana Mušura Gabor, stručnjakinje za bihevioralnu ekonomiju

Desetljećima je gospodarski rast bio gotovo sinonim za društveni napredak. Veća proizvodnja, veća potrošnja i veći BDP smatrani su receptom za prosperitet. Međutim, klimatske promjene, rastuće nejednakosti i sve veći pritisak na prirodne resurse otvaraju pitanje koje je dugo bilo izvan fokusa poslovnog svijeta: može li model neograničene potrošnje opstati na planetu s ograničenim resursima? Jednako je važno i pitanje kako poduzeće može stvarati vrijednost bez poticanja prekomjerne potrošnje, koje će u idućim godinama sve više određivati konkurentnost kompanija.

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