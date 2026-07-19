Subvencijski ratovi: Država je državi vuk

Moć privlačenja kapitala preselila se iz sfere poslovne klime na čistu fiskalnu nadmoć, ostavljajući slabije razvijene članice praznih ruku

U desetljećima globalizacije države su investitore privlačile jednostavnom i predvidljivom formulom. Niski porezi, jeftina radna snaga, dostupno zemljište i pristup velikim tržištima bili su magneti za kapital koji su mijenjali ne samo industrijske karte nego i geografiju ekonomskog, pa i političkog utjecaja.

Danas gotovo nijedan od tih aduta više nije dovoljan da bi neku državu učinio bitno privlačnijom od konkurencije. Porezne olakšice postale su gotovo standardni dio investicijske ponude, a kvalificirane radne snage nedostaje gotovo u cijeloj Europi. Utrka se zato preselila na teren državnih potpora.