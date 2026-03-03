Kako je analogni svijet postao lijek za anksioznost koju izaziva AI

AI prijeti sjedilačkim poslovima, a stalna povezanost budi anksioznost. U eri hiperdigitalizacije, analogno postaje novi statusni simbol

Vaš lokalni Starbucks uskoro će biti pun sredovječnih uredskih radnika – rekao je nedavno izvršni direktor Noble Mobilea Andrew Yang, upozorivši svijet na to da će prodor umjetne inteligencije brže i jače utjecati na tržište rada nego što se prije mislilo.

Zapravo, Yang smatra da će već u idućih godinu do godinu i pol zbog AI-ja biti otpušteni milijuni bijelih ovratnika i da je pod rizikom svatko tko se bavi sjedilačkim poslom. Prošloga mjeseca u Americi je zabilježen najveći broj otkaza od 2009., a sedam posto od ukupnoga broja otpuštenih izgubilo je posao izravno zbog umjetne inteligencije. Yang i njegovi istomišljenici vjeruju da je to mnogo i da će taj broj biti i veći jer je ona posredno kriva za mnoge slučajeve gubitka posla.

Rizik od gubitka posla nije jedino zbog čega ljudi postaju anksiozni. Nakon početne euforije nastale zbog alata generativne umjetne inteligencije koji umiju sami pisati, slikati, skladati, odgovarati na e-poštu; koji štede vrijeme i uz pametnu uputu i jedan klik korisnike pretvaraju u mudrace (na LinkedInu), stigao je i mamurluk pa je sad mnogima od umjetne inteligencije malo i muka.