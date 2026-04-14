Velika prilika za hrvatsku obrambenu industriju: dostupno 8 milijardi eura

Tvrtkama dostupni milijuni za razvoj vojnih tehnologija, država poziva na iskorak, a fokus je na AI-u, dronovima i suradnji

U trenutku kada sigurnosni izazovi oblikuju Europu, a tehnološka utrka u obrambenom sektoru ubrzano dobiva na važnosti, hrvatskim tvrtkama otvara se prilika kakva se rijetko pruža. Osiguran je pristup milijardama eura iz europskih fondova za razvoj naprednih vojnih tehnologija, a upravo o tome se raspravljalo se na EDF Info danu održanom u Zagrebu, gdje su predstavnici države i industrije poslali poruku da je sada pravo vrijeme za snažniji iskorak.

Događaj su organizirali Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije i Hrvatska udruga poslodavaca, na kojem su tvrtkama iz obrambene industrije predstavljene mogućnosti financiranja iz Europskog fonda za obranu, vrijednog osam milijardi eura.

Europski fond za obranu ključni je financijski instrument Europske unije usmjeren na jačanje konkurentnosti i inovativnosti obrambene industrije te poticanje suradnje među državama članicama u području istraživanja i razvoja, a za razdoblje od 2021. do 2027. godine osigurana su sredstva kroz više od 30 tematskih područja. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako hrvatske tvrtke trebaju aktivno iskoristiti dostupna sredstva.

- Ovo je ogromna prilika za Hrvatsku, za našu obrambenu industriju te velika prilika za mlade, startupove i ljude koji imaju viziju, ideje, ali možda u ovom trenutku nemaju dovoljno financijskih sredstava - rekao je Anušić.

Naglasio je kako Hrvatska već ima snažnu bazu, osobito u tehnološkom segmentu.

- Radi se o osam milijardi eura iz spomenutog europskog fonda u razdoblju od 2021. do 2027. godine, a u Hrvatskoj prednjače IT tvrtke koje inoviraju u području besposadnih sustava te sustava koji koriste umjetnu inteligenciju - istaknuo je ministar.

Fokus na suradnjama i konkurentnosti

Predsjednik Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije i predsjednik Uprave Agencije Alan, Goran Basarac, istaknuo je kako je EDF namijenjen cijeloj europskoj obrambenoj industriji.

- Određene hrvatske obrambene tvrtke su se uz potporu Ministarstva obrane već prijavile za financiranje iz Europskog obrambenog fonda, a dolazi nam još jedan veliki kolač iz European Defence Industry Programa koji također otvara dodatnih milijardu i pol eura za povećanje kapaciteta i proizvodnje - rekao je Basarac.

Također, naglasio je da fond predstavlja ogromnu priliku za hrvatsku obrambenu industriju da se uključi u europske istraživačko-razvojne projekte i postane dio strateških lanaca vrijednosti EU..

- Poseban naglasak stavljamo na međunarodno umrežavanje i suradnju s kontaktnim točkama drugih država članica, a kroz radionice, info dane i B2B sastanke jačamo kapacitete hrvatskih prijavitelja i potičemo stvaranje kvalitetnih konzorcija. Naš cilj je povećati broj hrvatskih sudionika u EDF projektima, ojačati konkurentnost te dugoročno razviti inovativne obrambene tehnologije u Hrvatskoj - rekao je Basarac.

Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber naglasila je širi gospodarski značaj ulaganja u obrambeni sektor.

- Ulaganje u obrambenu industriju prilika je za reindustrijalizaciju hrvatskog gospodarstva i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta u industriji visoke dodane vrijednosti. Moderna obrana više se ne gradi samo u vojarnama i tvornicama, nego u laboratorijima, istraživačkim centrima, ICT sektoru, inovativnim rješenjima iz drugih sektora. Ako želimo snažnu obranu, moramo imati snažnu i inovativnu industriju. Hrvatski poslodavci spremni su biti nositelji tih inovacija i izgraditi obrambene sposobnosti Hrvatske - istaknula je Weber.

Za vrijeme konferencije konferencije u prostorijama potpisan je i Sporazum o suradnji na projektu 'Modernizacija protuoklopne mine' između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Agencije Alan, koji su potpisali ministar Anušić i direktor Basarac. Tijekom događanja Giorgio Trichilo iz Glavne uprave za obrambenu industriju i svemir Europske komisije (DG DEFIS) održao je prezentaciju u kojoj je predstavio ključne prioritete, tematske cjeline i aktualne natječajne prilike u sklopu Europskog fonda za obranu.

Održana je i panel rasprava pod nazivom 'EDF – prilika za hrvatsku obrambenu industriju?', na kojoj su sudjelovali Goran Basarac, Katarina Markt, Hrvoje Bašić, Ive Botunac i Tomislav Krolo. Sudionici panela složili su se kako EDF predstavlja značajnu priliku za hrvatske tvrtke, posebno u kontekstu uključivanja u međunarodne istraživačko-razvojne projekte te daljnjeg jačanja tehnoloških i inovacijskih kapaciteta, uz poseban naglasak na iskorištavanje modernih tehnologija u punom kapacitetu.